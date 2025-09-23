Uomini e Donne, Sarah ‘sbugiarda’ Valerio davanti ad Ary: la lettera segreta che fa tremare l'ex
Nella puntata di oggi, l'ex coppia di Temptation Island si è ritrovata in studio da Maria De Filippi. E una rivelazione clamorosa ha fatto saltare il banco. Ecco i particolari.
Colpo di scena imprevisto a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi, martedì 23 settembre 2025, le vicende sentimentali di Temptation Island sono tornate a infiammare il pubblico del dating-show di Maria De Filippi. Valerio si è presentato in coppia con Ary, la tentatrice conosciuta nel villaggio, ma a mettere zizzania tra i due ci ha pensato Sarah, con una lettera inedita che l’ex fidanzato le avrebbe scritto prima di lasciarla. Ecco di seguito tutti i dettagli della storia.
Uomini e Donne, il confronto tra Valerio e Sarah dopo Temptation
Nello studio di Maria De Filippi, oggi Valerio si è presentato insieme ad Ary, la tentatrice che ha scelto nonostante i tira-e-molla e le indecisioni degli ultimi mesi. Con loro c’era anche Sarah, ex di Valerio, mentre venivano trasmesse le immagini dello speciale di Temptation E poi e poi…. E al termine del riassunto video, la prima a rompere il silenzio è stata proprio Sarah. "Me l’aspettavo", ha detto commentando la scelta, "perché Valerio ha visto nei video una Sarah distaccata, che ha preso consapevolezza di se stessa. Si è trovato da solo, senza il cuscino da casa e si è dato una nuova possibilità con l’altra ragazza, pur di non stare da solo con i suoi scheletri".
A seguire, Valerio ha spiegato di aver voluto dare una chance ad Ary, aggiungendo: "Sentivo la mancanza di Sarah, ma perché siamo stati insieme per 5 anni. Pensavo di provare sentimenti, invece oggi sento che non ci sono sentimenti". Poi il ragazzo ha chiesto a Sarah di confessare i suoi tradimenti del passato, e l’ex ha ammesso candidamente: "Ti ho tradito fisicamente, e mi è servito". Mentre Ary, intervenuta per dire la sua, ha spiegato così il ritorno di fiamma con Valerio: "Sto provando a dargli fiducia. Lui mi ha detto che c’è stata tanta confusione e che voleva ripartire da zero".
La lettera choc letta da Sarah a Uomini e Donne
Ed è a questo punto che è arrivata la sorpresa-choc. Sarah, tra i bagagli del suo trasloco, ha confessato di aver ritrovato una lettera scritta da Valerio e datata 3 settembre: "Io ho trovato un segreto nella mia borsa. Mi dispiace, non volevo ma c’è troppa incoerenza. Ho traslocato e durante il trasloco ho trovato la lettera". E subito le parole contraddittorie di Valerio sono risuonate in studio: "Ciao Wendy. Ho provato a convincermi che con il silenzio si potesse guarire. La verità è che il dolore rimane e anche l’amore che provo. Il mio cuore continua a fare il tuo nome".
A questo punto, l’ex Temptation ha provato a giustificarsi davanti ad Ary: "Era una lettera d’addio". Ma la giovane tentatrice non l’ha presa per niente bene: "Quando siamo a casa mi dici alcune cose, quando vengo qua mi sento sminuita. Sembra che sto qua inutilmente". E in tutto questo, Sarah si è goduta la scena. Consapevole di aver avuto la sua vendetta, finalmente, davanti al pubblico di Uomini e Donne.
