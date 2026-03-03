Uomini e Donne, Sara scatena la gelosia di Alessio: caos in studio e il gesto (sorprendente) per Matteo
La tronista è stata accusata da uno dei suoi corteggiatori dopo una doppia esterna (con bacio). Mentre Gemma Galgani è rimasta ancora una volta a mani vuote.
Nella registrazione del 2 marzo di Uomini e Donne non è mancato il consueto carico di colpi di scena, discussioni e polemiche a tutto spiano. Al centro dell’attenzione, ancora una volta, il trono di Sara Gaudenzi, mentre nel parterre degli over Gemma Galgani è rimasta (ancora una volta) a mani vuote. Ecco tutte le anticipazioni della puntata.
Uomini e Donne, Sara nella bufera dopo le esterne con Alessio e Matteo
Stando alle prime anticipazioni trapelate online, la puntata registrata ieri di Uomini e Donne è ruotata (quasi) interamente attorno al trono di Sara Gaudenzi. La romana ha portato in esterna sia Alessio che Matteo, riservando a ciascuno attenzioni diverse ma ugualmente significative. Con Alessio, l’amico di Ciro, avrebbe compiuto un gesto di grande apertura emotiva: lo ha fatto conoscere alla nonna, un’introduzione in famiglia che, nel ‘linguaggio’ di Uomini e Donne, pesa eccome.
L’esterna si è conclusa con un bacio, replicato però anche con Matteo. Ed è qui che le acque si sono agitate. In studio, Alessio non ha nascosto il suo fastidio nei confronti di Sara, convinto ormai che la tronista sia più concentrata sull’altro corteggiatore. La Gaudenzi, dal canto suo, ha risposto difendendo il proprio percorso: starebbe portando avanti due conoscenze diverse, senza una preferenza dichiarata, e intende continuare così.
Una situazione che lascia però entrambi i corteggiatori in una sorta di limbo, con la gelosia di Alessio che potrebbe complicare ulteriormente un equilibrio già precario.
L’ennesimo flop per Gemma Galgani
Nel parterre over la puntata si è invece concentrata innanzitutto su Gemma Galgani. Tornata a Torino per un’uscita con il nuovo cavaliere, la veterana di Uomini e Donne non ha trovato la chimica in cui sperava. In studio ha quindi comunicato la sua volontà di chiudere la conoscenza quasi prima che iniziasse. Un copione che i telespettatori più fedeli conoscono bene, ma che potrebbe iniziare a stancare.
Tra le discussioni più accese è spiccata anche quella tra Alessio Pili Stella e Deborah. I due erano usciti insieme, trascorrendo una giornata in una spa. Ma il problema è sorto al momento del racconto in studio: Alessio sostiene che tra loro ci sia stato un bacio, mentre Deborah nega categoricamente. Versioni diametralmente opposte che hanno inevitabilmente fatto esplodere lo scontro davanti a Maria De Filippi e al pubblico in studio.
Infine, anche Edoardo ha vissuto una registrazione movimentata. Dopo essere uscito con Anita e Maria, avrebbe risentito Paola, scatenando una discussione in studio. La sua situazione rimane fluida e difficile da decifrare, con più dame in campo e ancora nessuna scelta all’orizzonte.
