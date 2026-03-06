Uomini e Donne, la puntata più folle di sempre: "Fatevi i ca*** vostri", Cinza e Mario in rivolta contro gli opinionisti Nella puntata di oggi, venerdì 6 marzo, la dama e il cavaliere si sono scatenati contro Tina Cipollari e Gianni Sperti. E a risolvere la situazione ci ha pensato Gemma.

Nella lunga storia di Uomini e Donne, le puntate da ‘manuale del trash’ non sono certo una rarità. Ma quella andata in onda il 6 marzo 2026 resterà probabilmente negli annali del programma di Maria De Filippi. Protagonisti assoluti Cinzia Paolini e Mario Lenti, dama e cavaliere del parterre over che hanno letteralmente mandato in tilt gli studi del dating show con una sequenza di eventi sempre più imprevedibili. Culminati in un attacco spietato ai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Uomini e Donne, l’uscita di scena clamorosa di Cinzia

Tutto parte da un intervento di Gianni Sperti, che torna sulla questione ormai nota al pubblico di Uomini e Donne: Cinzia è interessata solo a Mario e per questo, secondo l’opinionista, non avrebbe senso che restasse nel parterre. "Non mi capacito. Cinzia ha detto che uscirebbe subito con Mario Mario e, secondo me, lei dovrebbe uscire anche da solo", sentenzia Sperti in studio.

Una posizione condivisa da Tina Cipollari e, a sorpresa, anche da Cinzia stessa, che ammette di non avere apprezzato alcuni atteggiamenti di Mario, pur confermando di essere molto attratta da lui. Ed è qui che purtroppo la situazione degenera. Di fronte alle pressioni dello studio, Cinzia si alza e sbotta: "Io me ne vado". Mario la segue dietro le quinte e le telecamere, naturalmente, documentano tutto.

Nel backstage a questo punto Mario prova a farla ragionare: "Lo dobbiamo decidere noi se uscire o no. Perché ti fai condizionare?". Ma Cinzia è difficile da smuovere. E l’arrivo di Gianni Sperti non migliora certo la situazione.

La rivolta di Cinzia e Mario contro gli opinionisti

Rivolgendosi a Gianni Sperti, Mario e Cinzia decidono di attaccare. "Stai sempre in mezzo", dicono con rabbia . Poi li raggiunge Tina Cipollari, e la temperatura sale ancora. Tant’è che Cinzia, visibilmente fuori dai gangheri, perde del tutto le staffe: "Ma una mangiata di ca*** vostri quando ve li fate?". E Tina risponde gelida: "Me li faccio a casa mia".

Nel mezzo di questo caos, come se non bastasse, spunta anche la solita Gemma Galgani. Che con il suo stile da pacificatrice esorta Mario a rientrare in studio e a lasciar andare Cinzia. Dopo il putiferio, i due rientrano in studio. Ma la situazione non si è affatto calmata. Tina ribadisce infatti la sua posizione: Cinzia ha manifestato l’intenzione di andarsene, quindi deve farlo, perché "ci sono delle regole da rispettare". Mentre Gianni conclude con freddezza: "Mario e Cinzia dicono frottole dalla mattina alla sera".

