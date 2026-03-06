Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Uomini e Donne, la puntata più folle di sempre: "Fatevi i ca*** vostri", Cinza e Mario in rivolta contro gli opinionisti

Nella puntata di oggi, venerdì 6 marzo, la dama e il cavaliere si sono scatenati contro Tina Cipollari e Gianni Sperti. E a risolvere la situazione ci ha pensato Gemma.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Nella lunga storia di Uomini e Donne, le puntate da ‘manuale del trash’ non sono certo una rarità. Ma quella andata in onda il 6 marzo 2026 resterà probabilmente negli annali del programma di Maria De Filippi. Protagonisti assoluti Cinzia Paolini e Mario Lenti, dama e cavaliere del parterre over che hanno letteralmente mandato in tilt gli studi del dating show con una sequenza di eventi sempre più imprevedibili. Culminati in un attacco spietato ai due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Uomini e Donne, l’uscita di scena clamorosa di Cinzia

Tutto parte da un intervento di Gianni Sperti, che torna sulla questione ormai nota al pubblico di Uomini e Donne: Cinzia è interessata solo a Mario e per questo, secondo l’opinionista, non avrebbe senso che restasse nel parterre. "Non mi capacito. Cinzia ha detto che uscirebbe subito con Mario Mario e, secondo me, lei dovrebbe uscire anche da solo", sentenzia Sperti in studio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Una posizione condivisa da Tina Cipollari e, a sorpresa, anche da Cinzia stessa, che ammette di non avere apprezzato alcuni atteggiamenti di Mario, pur confermando di essere molto attratta da lui. Ed è qui che purtroppo la situazione degenera. Di fronte alle pressioni dello studio, Cinzia si alza e sbotta: "Io me ne vado". Mario la segue dietro le quinte e le telecamere, naturalmente, documentano tutto.

Nel backstage a questo punto Mario prova a farla ragionare: "Lo dobbiamo decidere noi se uscire o no. Perché ti fai condizionare?". Ma Cinzia è difficile da smuovere. E l’arrivo di Gianni Sperti non migliora certo la situazione.

La rivolta di Cinzia e Mario contro gli opinionisti

Rivolgendosi a Gianni Sperti, Mario e Cinzia decidono di attaccare. "Stai sempre in mezzo", dicono con rabbia . Poi li raggiunge Tina Cipollari, e la temperatura sale ancora. Tant’è che Cinzia, visibilmente fuori dai gangheri, perde del tutto le staffe: "Ma una mangiata di ca*** vostri quando ve li fate?". E Tina risponde gelida: "Me li faccio a casa mia".

Nel mezzo di questo caos, come se non bastasse, spunta anche la solita Gemma Galgani. Che con il suo stile da pacificatrice esorta Mario a rientrare in studio e a lasciar andare Cinzia. Dopo il putiferio, i due rientrano in studio. Ma la situazione non si è affatto calmata. Tina ribadisce infatti la sua posizione: Cinzia ha manifestato l’intenzione di andarsene, quindi deve farlo, perché "ci sono delle regole da rispettare". Mentre Gianni conclude con freddezza: "Mario e Cinzia dicono frottole dalla mattina alla sera".

Potrebbe interessarti anche

Gemma Galgani - Maria De Filippi

Uomini e Donne, Gemma Galgani ‘tradita’ e furiosa con una dama: “Non ti si può sentire”. Torna Jakub

Nella puntata di oggi mercoledì 5 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi ...
Gemma Galgani - Tina Cipollari

Uomini e Donne, Gemma (incontentabile) rompe con tutti ma Tina Cipollari la stronca: “Hai quasi 80 anni”

Nella puntata di oggi giovedì 19 febbraio 2026 del dating show di Maria De Filippi l...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 7 dicembre 2025

Uomini e Donne, Mario ‘smaschera’ una coppia? “Si conoscevano prima del programma, sono d’accordo”. La furia di Gemma

Nella puntata di oggi venerdì 31 ottobre 2025 del dating show di Maria De Filippi il...
Tina Cipollari - Uomini e Donne

Uomini e Donne, Marina fa infuriare Tina Cipollari, che abbandona lo studio: "Sei una rompiscatole"

Una scena surreale e inaspettata durante Uomini e Donne, tra polemiche, battute pung...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 7 dicembre 2025

Uomini e Donne, arrivano Pio e Amedeo a corteggiare Gemma Galgani (e scatta il bacio). Batosta per Barbara

Nella puntata di oggi mercoledì 26 novembre 2025 anche il duo comico ha preso parte ...
Grande Fratello Vip, sì a Selvaggia Lucarelli e torna Buonamici

Grande Fratello Vip, colpo doppio di Ilary Blasi: Cesara Buonamici con Selvaggia Lucarelli. Ma il reality può slittare (ancora)

La giornalista e la giudice di Ballando potrebbero essere le nuove opinioniste del p...
Grande Fratello Vip - Ilary Blasi

Grande Fratello Vip, “Tina Cipollari e Gianni Sperti opinionisti". E Ilary Blasi vuole anche Al Bano

Nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del reality: la conduttrice avrebbe rich...
Stefano De Martino

Affari tuoi, De Martino si allea con l'hater Giorgio e scarica Herbert Ballerina: "È odioso". Poi (finalmente) casca il Dottore

Nella nuova puntata del 30 gennaio c'è Giovanni, che trona a casa con l'assegno del ...
Flavio Ubirti - Uomini e Donne scelta Martina o Nicole

Uomini e Donne, l’ultimatum di Flavio Ubirti: “Prendo e vado via”. Perché il tronista vuole mollare tutto

Nella puntata di oggi martedì 9 dicembre 2025 del dating show di Maria De Filippi il...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

Mario Lenti

Mario Lenti
Marco Masini

Marco Masini
Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti
Alessia Pecchia

Alessia Pecchia

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963