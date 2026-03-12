Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Ciro e Matteo (e Sara crolla). La reazione di Maria De Filippi

Il tronista e il corteggiatore sarebbero arrivati alle mani nel backstage dopo alcune tensioni e minacce al centro dello studio: tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Tensione alle stelle a Uomini e Donne. Nel corso delle registrazioni di ieri mercoledì 11 marzo 2026, infatti, nello studio del dating show di Maria De Filippi si sarebbe addirittura sfiorata la rissa. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, il tronista Ciro Solimeno e Matteo (corteggiatore di Sara Gaudenzi) sarebbero arrivati alle mani nel backstage, costringendo l’intervento di terze persone per separarli. Sara non avrebbe inoltre retto la pressione e sarebbe stata colpita da un malore. Scopriamo tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Uomini e Donne, la rissa tra Ciro e Matteo: cos’è successo, il malore di Sara

Ieri mercoledì 11 marzo 2026, come di consueto, si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Troniste e tronisti, corteggiatrici e corteggiatori, dame e cavalieri si sono ritrovati tutti negli studi del Centro Elios di Roma e qui, stando alle prime anticipazioni trapelate, la tensione avrebbe raggiunto le stelle. Il motivo? Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni tutto sarebbe nato nel segmento dedicato al Trono classico. Prima Ciro Solimeno ha raccontato le sue esterne con Elisa e Alessia (con quest’ultima è anche scattato un bacio), poi è arrivato il momento di Sara Gaudenzi. La tronista è uscita sia con Alessio Rubeca che con Matteo Stratoti, ma in questo caso c’è stato un bacio con entrambi. Matteo, in particolare, non ha preso affatto bene la cosa e ha perso la testa, arrivando addirittura a minacciare sia Alessio che Ciro, inseritosi nella discussione. La reazione è stata giudicata esagerata anche da Maria De Filippi, costretta a intervenire per placare gli animi. In tutto ciò Sara non avrebbe retto tutto questo accumulo di tensione e sarebbe stata colpita da un malore durante la puntata, per poi essere portata dietro le quinte. Proprio qui, nel backstage, Matteo e Ciro avrebbero avuto un nuovo, durissimo, faccia a faccia. Un confronto arrivato alle mani, nel quale sono dovute intervenire terze persone per evitare la rissa e per separare il tronista e il corteggiatore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Trono Over, le anticipazioni: torna Elisabetta

Nel corso delle registrazioni di UeD si è ovviamente tornati a parlare anche del Trono Over. Stando alle prime anticipazioni emerse il parterre sarebbe stato ‘scosso’ dal ritorno di Elisabetta Gigante, che aveva lasciato il programma di Maria De Filippi insieme a Sebastiano Mignosa poco tempo fa. "Tempo sprecato" avrebbe dichiarato la dama. Continuano intanto le tensioni tra Marina e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, così come prosegue la frequentazione tra Sabrina e Davide.

Potrebbe interessarti anche

Ciro Solimeno

Uomini e Donne, Ciro Solimeno pronto a lasciare dopo la confessione su Martina De Ioannon: la reazione di Maria De Filippi

Dopo avere ammesso di essersi sentito con l’ex tronista sui social al tempo della su...
Sara Gaudenzi

Uomini e Donne, Sara scatena la gelosia di Alessio: caos in studio e il gesto (sorprendente) per Matteo

La tronista è stata accusata da uno dei suoi corteggiatori dopo una doppia esterna (...
Ciro Solimeno e Martina De Ioannon

Uomini e Donne, la ‘bomba’ di Mario Cusitore: “Tutti sapevano di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, anche Michele”

L’ex cavaliere ha parlato della recente confessione del tronista, rivelando anche un...
Uomini e Donne, anticipazioni: Sabrina (in lacrime) litiga con Tina e non molla il trono, ennesimo no per Gemma

Uomini e Donne, anticipazioni: Sabrina (in lacrime) litiga con Tina e non molla il trono, ennesimo no per Gemma

Ecco cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne con Sabrina al centro d...
Flavio Ubirti - Maria De Filippi

Uomini e Donne, Flavio Ubirti verso l'addio al programma: retroscena e anticipazioni

Stando a quanto emerso dopo le registrazioni del dating show di Maria De Filippi il ...
Cristiana Anania - Uomini e Donne

Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: chi è la nuova coppia del Trono. Anticipazioni

La tronista del dating show di Maria De Filippi ha chiuso la sua avventura su Canale...
Gemma Galgani - Tina Cipollari

Uomini e Donne, Gemma (incontentabile) rompe con tutti ma Tina Cipollari la stronca: “Hai quasi 80 anni”

Nella puntata di oggi giovedì 19 febbraio 2026 del dating show di Maria De Filippi l...
Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

Uomini e Donne, Ciro sbugiarda Martina De Ioannon: "Ci vedevamo di nascosto in hotel quando lei era tronista"

Una confessione inattesa, arrivata a poche ore da una nuova registrazione, mette in ...
Uomini e Donne, anticipazioni e caos

Uomini e Donne, anticipazioni e caos: baci, notte di passione e Tina e Gianni Sperti ribaltano una dama

Nelle registrazioni del dating show il clima è già bollente e i due opinionisti se l...

Gatti Seregno

Cosa rende unica una concessionaria?

Esperienza, storicità e ingegno

LEGGI

Personaggi

Mario Lenti

Mario Lenti
Ciro Solimeno

Ciro Solimeno
Sara Scaperrotta

Sara Scaperrotta
Christian Vieri

Christian Vieri

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963