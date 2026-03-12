Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Ciro e Matteo (e Sara crolla). La reazione di Maria De Filippi
Il tronista e il corteggiatore sarebbero arrivati alle mani nel backstage dopo alcune tensioni e minacce al centro dello studio: tutte le anticipazioni
Tensione alle stelle a Uomini e Donne. Nel corso delle registrazioni di ieri mercoledì 11 marzo 2026, infatti, nello studio del dating show di Maria De Filippi si sarebbe addirittura sfiorata la rissa. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, il tronista Ciro Solimeno e Matteo (corteggiatore di Sara Gaudenzi) sarebbero arrivati alle mani nel backstage, costringendo l’intervento di terze persone per separarli. Sara non avrebbe inoltre retto la pressione e sarebbe stata colpita da un malore. Scopriamo tutte le anticipazioni nel dettaglio.
Uomini e Donne, la rissa tra Ciro e Matteo: cos’è successo, il malore di Sara
Ieri mercoledì 11 marzo 2026, come di consueto, si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Troniste e tronisti, corteggiatrici e corteggiatori, dame e cavalieri si sono ritrovati tutti negli studi del Centro Elios di Roma e qui, stando alle prime anticipazioni trapelate, la tensione avrebbe raggiunto le stelle. Il motivo? Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni tutto sarebbe nato nel segmento dedicato al Trono classico. Prima Ciro Solimeno ha raccontato le sue esterne con Elisa e Alessia (con quest’ultima è anche scattato un bacio), poi è arrivato il momento di Sara Gaudenzi. La tronista è uscita sia con Alessio Rubeca che con Matteo Stratoti, ma in questo caso c’è stato un bacio con entrambi. Matteo, in particolare, non ha preso affatto bene la cosa e ha perso la testa, arrivando addirittura a minacciare sia Alessio che Ciro, inseritosi nella discussione. La reazione è stata giudicata esagerata anche da Maria De Filippi, costretta a intervenire per placare gli animi. In tutto ciò Sara non avrebbe retto tutto questo accumulo di tensione e sarebbe stata colpita da un malore durante la puntata, per poi essere portata dietro le quinte. Proprio qui, nel backstage, Matteo e Ciro avrebbero avuto un nuovo, durissimo, faccia a faccia. Un confronto arrivato alle mani, nel quale sono dovute intervenire terze persone per evitare la rissa e per separare il tronista e il corteggiatore.
Trono Over, le anticipazioni: torna Elisabetta
Nel corso delle registrazioni di UeD si è ovviamente tornati a parlare anche del Trono Over. Stando alle prime anticipazioni emerse il parterre sarebbe stato ‘scosso’ dal ritorno di Elisabetta Gigante, che aveva lasciato il programma di Maria De Filippi insieme a Sebastiano Mignosa poco tempo fa. "Tempo sprecato" avrebbe dichiarato la dama. Continuano intanto le tensioni tra Marina e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, così come prosegue la frequentazione tra Sabrina e Davide.
