Uomini e Donne, ripartono le registrazioni: prime puntate a tema Temptation Island e Gianmarco Steri 'retrocesso'
Riprendono le registrazioni del programma di Maria De Filippi. Tra indiscrezioni, ritorni e prime curiosità, sembra che il reality voglia far discutere.
L’estate è agli sgoccioli e con la fine di agosto torna uno degli appuntamenti più seguiti della televisione pomeridiana. Uomini e Donne si prepara a ripartire con una nuova stagione e, come spesso accade, le prime voci e indiscrezioni hanno già cominciato a circolare, accendendo la curiosità del pubblico che non vede l’ora di scoprire cosa succederà in studio.
Uomini e Donne: anticipazioni sulle prime puntate
Le registrazioni sono attese per il 27 e 28 agosto e, almeno all’inizio, non vedranno subito protagonisti i nuovi tronisti o i volti del trono over. Le prime puntate saranno infatti dedicate alle coppie reduci dall’ultima edizione di Temptation Island, così da aggiornare i telespettatori sulle loro storie e su come siano cambiate le dinamiche fuori dal villaggio delle tentazioni. Solo dopo, come da tradizione, entreranno in scena i nuovi protagonisti del trono classico e del trono over.
Un ritorno dietro le quinte per Gianmarco Steri
Tra le novità più commentate c’è quella che riguarda Gianmarco Steri, che tornerà nel programma ma questa volta non come protagonista del trono. Dopo l’esperienza che lo aveva portato a uscire con Cristina, una scelta che aveva diviso il pubblico e sollevato molte critiche, Steri sarà infatti presente dietro le quinte come hair stylist. Una presenza che inevitabilmente riaccende l’attenzione sulla sua storia con Cristina, una coppia che continua a far discutere e che non ha mai convinto del tutto gli spettatori.
Le critiche alla coppia
Le accuse rivolte a Gianmarco e Cristina non si sono mai placate: da chi li giudica troppo impostati nelle foto a chi sostiene che la loro relazione sia stata costruita solo per ottenere visibilità. Molti si aspettavano che la scelta finale ricadesse su Nadia, percepita come più genuina, ma Gianmarco ha seguito il suo istinto uscendo con Cristina. Oggi però la coppia continua a essere osservata con diffidenza, anche per via di momenti di distanza e vacanze trascorse separatamente, che non hanno fatto altro che alimentare sospetti e polemiche.
Cosa aspettarsi dalla nuova edizione
Al di là delle vicende personali di alcuni volti noti, l’attenzione è tutta per la nuova edizione di Uomini e Donne. Le prime puntate dedicate a Temptation Island promettono di catturare subito il pubblico, mentre il debutto dei nuovi tronisti e il ritorno dei protagonisti del trono over segneranno davvero l’inizio del nuovo percorso televisivo. Come sempre, tra storie d’amore, litigi e colpi di scena, il programma di Maria De Filippi è pronto a regalare ancora una volta mesi di emozioni e discussioni che terranno compagnia agli spettatori per tutta la stagione.
