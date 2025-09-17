Uomini e Donne choc, Maria De Filippi ‘caccia’ il nuovo tronista: “Sbigottita”, Rosario Guglielmi scaricato Colpo di scena nel dating show di Canale 5: Lucia Ilardo ha fatto alcune inedite rivelazioni che hanno fatto saltare il trono dell'ex fidanzato. Cos’è successo.

Durante la prima puntata di Temptation Island e poi… e poi è stata ufficialmente confermata la presenza di Rosario Guglielmi come nuovo tronista di Uomini e Donne. Un’opportunità che, da quanto racconta il retroscena delle ultime ore, sarebbe durata solo il tempo di una registrazione. Neanche il tempo di conoscere Rosario nelle nuove vesti di tronista che la sua avventura è giunta al termine nel peggiore dei modi: cacciato dalla padrona di casa Maria De Filippi dopo le rivelazioni della sua ex fidanzata Lucia Ilardo. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e Donne, il percorso di Rosario Guglielmi finisce male: cosa è successo

Ebbene sì, il percorso di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne sarebbe durato giusto il tempo di una registrazione. Dalle indiscrezioni rese note da LolloMagazine, nella registrazione di ieri martedì 16 settembre, sarebbe infatti successo di tutto, compreso l’addio di Rosario al programma poco dopo la sua presentazione. L’inizio del suo trono ha infatti visto la sorprendente presenza in studio di Lucia Ilardo, l’ex fidanzata con la quale ha partecipato a Temptation Island, la quale ha rivelato a Maria De Filippi (e a tutto lo studio) di aver avuto rapporti intimi con Rosario fino a qualche giorno prima. Una rivelazione che ha lasciato sbigottita Maria De Filippi, portandola a prendere la decisione di ‘cacciare’ Rosario e mettere fine al suo trono.

Uomini e Donne, Maria De Filippi ‘caccia’ Rosario Guglielmi

Uno dei requisiti fondamentali per la partecipazione a Uomini e Donne come tronista è essere single e avere la mente e il cuore liberi da eventuali frequentazioni precedenti. Ed è proprio per questo che, dopo aver saputo degli incontri intimi tra Lucia e Rosario avvenuti fino a pochi giorni prima dell’inizio del trono di quest’ultimo, Maria De Filippi ha deciso di fare un passo indietro chiudendo ufficialmente l’esperienza del ragazzo a Uomini e Donne. Da quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni, a seguito della decisione della conduttrice, Rosario avrebbe lasciato lo studio palesemente provato, ricevendo anche forti critiche da parte di Tina Cipollari.

In aggiunta a questo, nelle ultime ore è emerso un ulteriore retroscena: pare che la redazione abbia anche tentato proporre a Lucia Ilardo di entrare nel programma come corteggiatrice di Rosario, ma sarebbe stato proprio quest’ultimo ad opporsi del tutto all’idea. Da qui sarebbe nata quindi la volontà di Lucia di svelare a tutti ciò che è accaduto tra di loro negli ultimi giorni. Ripicca? Senso civico? Lealtà verso Maria De Filippi? Non è dato sapersi.

Ciò che è certo è che, salvo ulteriori retroscena dell’ultimo minuto, il trono di Rosario Guglielmi verrà indubbiamente ricordato come il più breve nella storia di Uomini e Donne.

