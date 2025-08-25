Uomini e Donne, al via le registrazioni: cosa sappiamo sulla nuova edizione, tronisti e date di messa in onda La stagione 2025 del dating show di Maria De Filippi porterà una ventata di nomi nuovi, molti dei quali provenienti dal reality show Temptation Island. Ecco i dettagli.

L’estate sta finendo anche per Maria De Filippi e il suo agguerritissimo team. Tutto è pronto, dunque, per la ripartenza del dating show di Canale 5 Uomini e Donne. Che si prepara a inaugurare una nuova stagione, tra volti inediti, ritorni inaspettati e le inevitabili polemiche che ogni annata porta con sé. Mentre negli studi Titanus Elios di Roma si mette a punto la scenografia, le indiscrezioni sugli aspiranti tronisti e sulle novità del format si rincorrono senza sosta. E se per il pubblico cresce l’attesa per le prossime avventure sentimentali, dietro le quinte tutto è ormai stabilito. Ecco i dettagli sulle registrazioni, i papabili tronisti e tutte le curiosità legate alla nuova stagione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, al via le prime registrazioni: tutto quello che c’è da sapere

Oggi, lunedì 25 agosto, è la data d’esordio assoluto delle registrazioni di questa attesissima nuova stagione di Uomini e Donne. Seguiranno poi altre sessioni, a stretto giro, per tenere alto il ritmo che porterà alle prime puntate in onda da lunedì 22 settembre 2025 – appuntamento fisso, come sempre, nella fascia pomeridiana delle 14:45 su Canale 5. La macchina produttiva Mediaset non si ferma mai, e si prevede che questa stagione sarà tra le più ricche e movimentate degli ultimi anni: Maria De Filippi, con la sua inossidabile squadra di opinionisti e autori, promette novità e colpi di scena, senza tuttavia stravolgere la formula vincente del programma.

Le prime riprese saranno dedicate alla presentazione dei nuovi tronisti, alla scelta dei primi corteggiatori e corteggiatrici e alla ripartenza del Trono Over, che ormai da tempo può contare su una schiera di fedelissimi spettatori. Ma si vocifera anche di confronti iniziali (sulla scia di quanto avvenuto in passato) tra coppie ‘scoppiate’ nel reality Temptation Island.

Uomini e Donne 2025, i nuovi tronisti: tra aspettative altissime e possibili volti noti

Se c’è una cosa che non manca mai nella vigilia di Uomini e Donne è la curiosità (con relative polemiche) sui nomi dei nuovi tronisti. Ufficialmente restano ancora top secret, anche se in queste ore si rincorrono i rumors su candidati provenienti sia dal mondo dei social che da altri programmi della galassia di Maria De Filippi. Secondo quanto confermato anche da Davide Maggio, uno dei nuovi tronisti principali dovrebbe essere Flavio Ubirti, ex tentatore protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, capace di conquistare pubblico e social per il suo percorso con Denise.

Ma il suo non è l’unico nome caldo: tra le possibili troniste si fanno strada anche la bella Lucia e Sarah Esposito, protagonista della fine della sua relazione con Valerio proprio durante Temptation. E anche Denise stessa—dopo la rottura con il fidanzato—è stata menzionata tra le candidature più attese per il Trono Over

Non mancano infine le sorprese dal Trono Over, dove si rincorrono ipotesi sul ritorno di Ida Platano (ormai quasi certo) e la conferma di veterani come Gianni Sperti e Tina Cipollari. Si prevede che le prime puntate saranno dedicate ai faccia a faccia tra le coppie appena uscite da Temptation Island — in particolare Sarah e Valerio, e Rosario e Lucia — e solo successivamente si assisterà alla presentazione ufficiale di tutti i nuovi tronisti. E ovviamente, non è escluso il ritorno a sorpresa di qualche volto che ha già fatto discutere fan e opinionisti – tipico della strategia di Maria De Filippi, volta ad alternare volti nuovi e promesse che già hanno dimostrato di saper catalizzare l’attenzione del pubblico.

