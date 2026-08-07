Uomini e Donne, ecco chi saranno i possibili nuovi tronisti: da Temptation Island al Grande Fratello Vip Tra ex corteggiatori, protagonisti dei reality e volti amatissimi dal pubblico, aumentano le indiscrezioni sui possibili protagonisti del trono classico.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Mentre manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne, sul web continua il tradizionale toto nomi dedicato ai futuri tronisti della trasmissione di Maria De Filippi. Come accade ogni estate, i social e gli esperti di gossip stanno accostando al programma diversi volti già conosciuti dal pubblico televisivo, tra ex corteggiatori, protagonisti dei reality e personaggi che negli ultimi mesi hanno fatto particolarmente discutere. Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte della produzione, ma le indiscrezioni continuano a moltiplicarsi giorno dopo giorno.

Uomini e donne: le candidate più chiacchierate per il trono femminile

Tra i nomi che stanno circolando con maggiore insistenza c’è quello di Grazia Kendi. La giovane è finita al centro delle cronache rosa dopo la conclusione della relazione con Mattia Scudieri e, proprio nelle ore successive alla rottura, il suo nome è stato indicato da diversi rumor come uno dei possibili volti della nuova stagione. La sua eventuale partecipazione permetterebbe al pubblico di conoscere un lato ancora più personale della sua storia, anche se, almeno per il momento, si tratta soltanto di indiscrezioni.

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Da tempo, inoltre, viene indicata anche Raffaella Scuotto tra le possibili protagoniste del trono. Dopo essere tornata single, l’ex corteggiatrice è considerata da molti spettatori una candidata ideale grazie al carattere deciso mostrato durante il suo percorso televisivo. Una personalità forte e spontanea che potrebbe adattarsi perfettamente alle dinamiche del programma. A far discutere sono poi anche i nomi di Soraya e Francesca, entrambe reduci dall’esperienza in Temptation Island. Le due hanno lasciato il reality senza il proprio compagno e, proprio per questo motivo, in molti immaginano che possano rimettersi in gioco cercando l’amore nello studio di Maria De Filippi.

I possibili tronisti uomini di UeD 2026

Per quanto riguarda il trono maschile, le indiscrezioni guardano soprattutto agli ultimi protagonisti del Grande Fratello Vip. I nomi più ricorrenti sono quelli di Raul Dumitras e Renato Biancardi, entrambi single e considerati personaggi capaci di attirare l’attenzione del pubblico grazie ai loro caratteri diretti e senza filtri. Una loro eventuale scelta rappresenterebbe sicuramente un forte richiamo per gli spettatori, anche se, ad oggi, non esistono conferme ufficiali. Nelle ultime settimane è stato accostato al programma anche Omar Elomari, altro volto molto seguito dal pubblico, mentre da Temptation Island arriva la candidatura di Cristian Mascolino, il cui eventuale approdo sul trono viene accolto con entusiasmo da numerosi fan sui social.

Spazio anche agli ex corteggiatori

Tra le ipotesi non manca quella che porta a un ritorno di un ex corteggiatore. In particolare, molti spettatori vedrebbero bene Marco Veneselli, conosciuto durante il percorso di Sara Gaudenzi. La sua riservatezza e il modo genuino con cui si è fatto conoscere hanno conquistato una parte del pubblico, che oggi lo considera uno dei candidati più credibili per sedere sul celebre trono. Come ogni anno, però, bisognerà attendere la presentazione ufficiale della nuova stagione di Uomini e Donne per scoprire chi entrerà davvero nel cast.

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