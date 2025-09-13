Uomini e Donne pesca (ancora) da Temptation Island, Rosario Guglielmi nuovo tronista: chi è e perché i fan sono furiosi Una scelta che incuriosisce e che già fa discutere tra chi applaude e chi invece storce il naso, con pareri completamente opposti sui social.

Un nuovo volto è pronto a sedersi sul trono di Uomini e Donne. La notizia, come spesso accade per il dating show di Maria De Filippi, non ha lasciato indifferente il pubblico: l’arrivo del nuovo tronista ha subito acceso il dibattito, tra commenti positivi e giudizi poco entusiasti.

Uomini e Donne: chi è il nuovo tronista

La scelta è ricaduta su Rosario Guglielmi, già conosciuto dal pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Trentenne, manager aziendale che vive a Milano, Rosario ha partecipato al reality insieme all’ex fidanzata Lucia Ilardo, con cui la storia si è chiusa poco dopo la fine del programma. Un’esperienza che lo ha messo in luce per il suo carattere pacato e riflessivo, qualità che lo hanno reso un volto diverso rispetto a tanti altri protagonisti dei reality.

Il percorso a Temptation Island con Lucia Ilardo

Nell’ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, Rosario si è distinto per i suoi modi sempre garbati e per la sua sensibilità. Non ha mai perso il controllo, mostrando invece un atteggiamento composto anche nei momenti più complicati. Un profilo che alcuni hanno apprezzato, ritenendolo maturo e rispettoso, mentre altri lo hanno giudicato poco incisivo, quasi "troppo tranquillo" per le dinamiche televisive.

Le reazioni polarizzante del pubblico

L’annuncio ufficiale del suo arrivo sul trono ha diviso subito il pubblico di Uomini e Donne. Da un lato c’è chi vede in lui una ventata d’aria nuova, convinto che la sua educazione possa portare un approccio diverso al programma. Dall’altro non mancano i commenti critici, con chi lo considera un nome poco adatto a reggere i ritmi serrati del dating show. Il risultato è una netta spaccatura tra sostenitori e detrattori, che con ogni probabilità continuerà a farsi sentire anche nelle prossime registrazioni.

La scelta di Maria De Filippi

Non è una novità che la padrona di casa scelga volti provenienti da Temptation Island. Già in passato altri protagonisti del reality sono approdati a Uomini e Donne, e il pubblico ha dimostrato di gradire questa sorta di continuità narrativa tra i programmi. Anche stavolta la linea sembra la stessa: puntare su un volto che i telespettatori hanno già visto all’opera, per capire come si muoverà in un contesto diverso.

Cosa aspettarsi adesso

L’arrivo di Rosario apre un nuovo capitolo della stagione di Uomini e Donne. La sua immagine di ragazzo perbene potrebbe attrarre corteggiatrici con un approccio più serio, ma resta da vedere se riuscirà a mantenere il suo stile pacato in uno studio spesso infuocato da discussioni e polemiche. Quel che è certo è che la sua presenza farà parlare, e il pubblico sarà pronto a commentare ogni passo del suo percorso.

