Maria De Filippi, Uomini e Donne sparisce da Canale 5: stop lunghissimo, cosa succede
Il dating show di Canale 5 si fermerà dal 22 dicembre e non andrà in onda nel periodo natalizio. Al suo posto la serie turca Io sono Farah. Ecco tutti i dettagli e il nuovo calendario.
Uomini e Donne si prepara a una pausa lunghissima per le feste natalizie. Il dating show di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni su Canale 5, è destinato a fermarsi dal 22 dicembre per alcune settimane, come ormai avviene tradizionalmente ogni anno. Al suo posto, nella fascia pomeridiana, non arriveranno però i consueti film a tema natalizio. Mediaset ha scelto infatti di puntare su una delle sue serie turche di punta del momento. Ecco di seguito tutti i dettagli.
Uomini e Donne, la pausa (lunghissima) per le feste di Natale
Il pubblico di Uomini e Donne, abituato a seguire assiduamente lo show da settembre a maggio, sarà costretto a prendersi una pausa forzata in occasione delle festività natalizie. Come ogni anno, infatti, il trono classico e quello over andranno in vacanza per qualche settimana. E per riprendere il filo del discorso gli appassionati dovranno attendere il 2026, volenti o nolenti.
Dal 22 dicembre, quindi, nella fascia pomeridiana di Uomini e Donne andrà in onda una proposta alternativa pensata su misura da Mediaset. Non i soliti film romantici o natalizi, come accadeva fino all’anno scorso, ma una serie di importazione turca che promette di fare subito presa sul pubblico di Canale 5.
L’approdo di ‘Io sono Farah’ nel pomeriggio di Canale 5
A prendere il posto di Uomini e Donne sarà "Io sono Farah", serie turca con Demet Özdemir ed Engin Akyürek, già conosciuta dagli spettatori di Canale 5 per il debutto estivo e il successivo ritorno in prima serata in autunno. La serie racconta la storia di Farah, ex dottoressa iraniana fuggita dal proprio Paese, che vive clandestinamente a Istanbul e si mantiene facendo le pulizie di notte, cercando al tempo stesso di curare il figlio Kerim affetto da una grave immunodeficienza. Aveva già registrato ottimi risultati nel daytime estivo, salvo poi essere sospesa per decisioni strategiche di palinsesto e successivamente rilanciata (senza troppo successo) con episodi inediti in autunno.
La scelta di riproporre questa fiction ora, al posto di Uomini e Donne, sembra quindi avere un duplice obiettivo: da un lato coprire il vuoto lasciato dalla pausa del programma di Maria De Filippi, dall’altro rilanciare una serie che Mediaset considera strategica per il proprio catalogo di fiction internazionali. Resta da capire come reagirà il pubblico di Uomini e Donne, abituato a seguire quotidianamente dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori e spesso poco incline a rinunciare alle proprie abitudini televisive. La sfida per "Io sono Farah" sarà proprio questa: riuscire a trattenere, almeno in parte, quella platea di spettatori che il dating show garantisce ogni giorno. Trasformando la pausa natalizia in un’occasione per far entrare una nuova storia nel cuore degli appassionati.
