Uomini e Donne, Martina De Ioannon ‘smaschera’ un hater e sbotta: “Ecco la cattiveria che subiamo” L'ex tronista ha pubblicato via social i messaggi velenosi di una sua follower. Poi ne ha approfittato per aprire una riflessione sui 'cosiddetti' leoni da tastiera.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Un selfie in palestra, un commento al veleno e una risposta ‘di pancia’ che ha scatenato il dibattito sui social. Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne oggi felicemente fidanzata con Gianmarco Steri, è tornata al centro dell’attenzione nelle ultime ore per aver scelto di alzare la testa di fronte all’ennesimo attacco gratuito ricevuto sui social. Una decisione coraggiosa, che ha trasformato un episodio apparentemente banale in una riflessione più ampia sull’odio online e sull’ipocrisia che spesso si nasconde dietro uno schermo. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Uomini e Donne, lo sfogo di De Ioannon sui social

Tutto nasce da una storia Instagram innocua: Martina pubblica un selfie allo specchio in completo da palestra, uno di quei contenuti quotidiani con cui personaggi pubblici come lei condividono sprazzi della propria vita. Tra i tanti commenti ricevuti, uno in particolare colpisce nel segno per la sua gratuita cattiveria: "Sei chiatta Martina avoglia ad accomodare le gambe".

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L’ex tronista però non lascia correre. Sceglie di rispondere a tono, pubblicando la foto del profilo dell’utente che l’ha insultata, e sottolineando un dettaglio che la dice lunga sull’ipocrisia dei leoni da tastiera: la persona in questione è tra i suoi stessi follower. Critica, insulta, ma continua a seguirla. Un paradosso tutt’altro che raro nel mondo dei social, ma che fa sempre una certa impressione quando viene mostrato con tanta chiarezza.

La chat pubblicata da De Ioannon

Ma la vicenda non si ferma qui. Martina decide di andare oltre e pubblica anche la chat privata con l’hater in questione, da cui emerge tutta l’assurdità della situazione. La donna, dopo essere stata esposta pubblicamente, non si scusa ma si difende, accusando Martina di averle scatenato addosso una valanga di messaggi negativi da parte dei suoi fan: "Che fenomena… Chiatta è un aggettivo, non un’offesa. Lo sai dottoressa?? Sai cosa…che io per un aggettivo veritiero mi devo sorbire tutti i messaggini dalle tue fannettine del ca**o".

E ancora: "Ho fatto un commento del ca**o senza pensare alle conseguenze di tutto". Una frase che, più di ogni altra, racconta la leggerezza con cui spesso si lanciano parole offensive online, senza considerare che dall’altra parte c’è una persona reale.

La riflessione di Martina sugli haters

La risposta pubblica di Martina De Ioannon va però ben oltre il singolo episodio. L’ex tronista coglie l’occasione per denunciare un problema strutturale, quello degli insulti quotidiani che chi sceglie di esporsi sui social è costretto a subire: "Oggi, SOLO oggi. Volevo farvi leggere l’ipocrisia e la cattiveria che subiamo noi persone ‘esposte’ sui social".

Un messaggio che suona come un atto d’accusa collettivo, rivolto non solo all’hater di turno ma a un sistema in cui l’anonimato — o anche solo la distanza dello schermo — abbassa le inibizioni e rende accettabile dire cose che nella vita reale non si direbbero mai. Martina chiude però il cerchio con una nota di classe, chiedendo ai suoi sostenitori di non rivalersi sull’utente: "Credo sia stata una giornata dura per chiarina e io non voglio assolutamente che chi mi sostiene infierisca. Grazie per il sostegno, ma non la insultiamo: noi non siamo come questa gente qui".

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