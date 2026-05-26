Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Uomini e Donne, Martina Calabrò crolla in lacrime dopo la scelta di Ciro: ma Maria De Filippi prepara un ribaltone clamoroso

Dopo la scelta di Ciro Solimeno a favore di Elisa Leonardi, Martina Calabrò lascia lo studio in lacrime: per lei potrebbe arrivare il trono.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne si è consumato uno dei momenti più intensi di questa stagione. Il tronista Ciro Solimeno ha finalmente fatto la sua scelta, decidendo di lasciare il dating show insieme a Elisa Leonardi. Una decisione che ha inevitabilmente spezzato il cuore di Martina Calabrò, protagonista di un momento molto emozionante in studio. Tra lacrime, delusione e parole sincere, il pubblico si è subito schierato dalla sua parte. E intanto iniziano già a circolare le prime indiscrezioni su un possibile clamoroso ritorno nella prossima stagione del programma di Maria De Filippi.

La scelta di Ciro Solimeno divide il pubblico di Uomini e Donne

Dopo mesi di conoscenza vissuti davanti alle telecamere, Ciro Solimeno ha deciso di seguire il proprio cuore e iniziare una relazione lontano dal programma con Elisa Leonardi. La scelta è arrivata al termine di un percorso intenso, fatto di esterne, confronti e momenti di forte complicità con entrambe le corteggiatrici. Prima della decisione finale, però, il tronista ha avuto un ultimo e delicato confronto con Martina Calabrò. Parole cariche di affetto e rispetto, ma anche della consapevolezza che tra loro mancasse qualcosa di fondamentale per costruire una storia reale fuori dagli studi televisivi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Un momento molto forte, che ha lasciato Martina profondamente ferita. La corteggiatrice, infatti, non è riuscita a trattenere la commozione dopo aver ascoltato le parole di Ciro. In studio il clima si è fatto subito molto emotivo, con il pubblico che ha percepito tutta la sua delusione. Sui social, intanto, la scelta del tronista ha già acceso il dibattito. Molti telespettatori hanno apprezzato la sincerità di Ciro, mentre altri avrebbero preferito vedere Martina al suo fianco fino alla fine.

Martina Calabrò in lacrime: il futuro potrebbe sorprenderla

Dopo aver lasciato lo studio, Martina Calabrò ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di WittyTv, mostrando tutta la sua fragilità dopo la mancata scelta. Le sue parole hanno colpito il pubblico per sincerità e autenticità. "Adesso voglio ritrovare me stessa un attimino, voglio stare tranquilla… avrei voluto sicuramente un finale diverso", ha confessato l’ex corteggiatrice, ancora visibilmente provata. Martina ha poi aggiunto: "Il problema mio è che ci metto sempre tanto, ci metto tutto quello che ci posso mettere. Invece dovrei tirare un po’ di più il freno a mano".

E proprio nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più forza un’indiscrezione destinata a far discutere i fan del dating show: per Martina Calabrò potrebbero presto aprirsi le porte del trono nella prossima edizione. Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un vero ribaltone dopo la delusione vissuta con Ciro Solimeno. Per molti telespettatori, infatti, Martina avrebbe tutte le caratteristiche per diventare una delle prossime troniste del programma: carattere forte, sensibilità e capacità di mettersi completamente in gioco.

Potrebbe interessarti anche

Maria De Filippi

Uomini e Donne, Ciro Solimeno nel mirino: trono finto e costruito? "Lo stanno pressando per scegliere lei"

Ancora ombre e incertezze sul trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne: le ultime ind...
Amici 25 di Maria De Filippi, anticipazioni puntata domenica 7 dicembre 2025

Uomini e Donne, rissa dietro le quinte tra Ciro e Matteo (e Sara crolla). La reazione di Maria De Filippi

Il tronista e il corteggiatore sarebbero arrivati alle mani nel backstage dopo alcun...
Ciro Solimeno

Uomini e Donne, Ciro Solimeno pronto a lasciare dopo la confessione su Martina De Ioannon: la reazione di Maria De Filippi

Dopo avere ammesso di essersi sentito con l’ex tronista sui social al tempo della su...
Ciro Solimeno e Martina De Ioannon

Uomini e Donne, la ‘bomba’ di Mario Cusitore: “Tutti sapevano di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, anche Michele”

L’ex cavaliere ha parlato della recente confessione del tronista, rivelando anche un...
Ciro Solimeno

Uomini e Donne, Ciro Solimeno si prende il trono e ‘dimentica’ Martina. La svolta inattesa

L'ex corteggiatore napoletano avrebbe accettato l'offerta di Maria De Filippi. Si un...
Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

Uomini e Donne, Ciro sbugiarda Martina De Ioannon: "Ci vedevamo di nascosto in hotel quando lei era tronista"

Una confessione inattesa, arrivata a poche ore da una nuova registrazione, mette in ...
Flavio Ubirti - Uomini e Donne scelta Martina o Nicole

Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela la sua scelta (sorprendente). Rivolta del web: “Finirà come Martina De Ioannon"

Il tronista di Uomini e Donne ha fatto la sua scelta tra Nicole Belloni e Martina Ca...
IPDS, Rosa

Il paradiso delle signore, le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: Rosa è in pericolo

Le trame del Paradiso di giovedì 14 maggio 2026: Marcello riceve notizie preoccupant...
pierdavide_carone

Pierdavide Carone sorprende Martina Attilli, il video della proposta all'ex stella di X-Factor: ma lei sbotta sui social e chiede privacy

Durante una serata di gala a Roma, Pierdavide Carone ha chiesto a Martina Attili di ...

Salute

Tumore dell’ovaio

I progressi della ricerca per cure personalizzate e qualità della vita

LEGGI

Personaggi

Ciro Solimeno

Ciro Solimeno
Martina Nasoni

Martina Nasoni
Nicolò Brigante

Nicolò Brigante
Luciano Darderi

Luciano Darderi

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963