Uomini e Donne, Martina Calabrò crolla in lacrime dopo la scelta di Ciro: ma Maria De Filippi prepara un ribaltone clamoroso
Dopo la scelta di Ciro Solimeno a favore di Elisa Leonardi, Martina Calabrò lascia lo studio in lacrime: per lei potrebbe arrivare il trono.
Nell’ultima puntata di Uomini e Donne si è consumato uno dei momenti più intensi di questa stagione. Il tronista Ciro Solimeno ha finalmente fatto la sua scelta, decidendo di lasciare il dating show insieme a Elisa Leonardi. Una decisione che ha inevitabilmente spezzato il cuore di Martina Calabrò, protagonista di un momento molto emozionante in studio. Tra lacrime, delusione e parole sincere, il pubblico si è subito schierato dalla sua parte. E intanto iniziano già a circolare le prime indiscrezioni su un possibile clamoroso ritorno nella prossima stagione del programma di Maria De Filippi.
La scelta di Ciro Solimeno divide il pubblico di Uomini e Donne
Dopo mesi di conoscenza vissuti davanti alle telecamere, Ciro Solimeno ha deciso di seguire il proprio cuore e iniziare una relazione lontano dal programma con Elisa Leonardi. La scelta è arrivata al termine di un percorso intenso, fatto di esterne, confronti e momenti di forte complicità con entrambe le corteggiatrici. Prima della decisione finale, però, il tronista ha avuto un ultimo e delicato confronto con Martina Calabrò. Parole cariche di affetto e rispetto, ma anche della consapevolezza che tra loro mancasse qualcosa di fondamentale per costruire una storia reale fuori dagli studi televisivi.
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Un momento molto forte, che ha lasciato Martina profondamente ferita. La corteggiatrice, infatti, non è riuscita a trattenere la commozione dopo aver ascoltato le parole di Ciro. In studio il clima si è fatto subito molto emotivo, con il pubblico che ha percepito tutta la sua delusione. Sui social, intanto, la scelta del tronista ha già acceso il dibattito. Molti telespettatori hanno apprezzato la sincerità di Ciro, mentre altri avrebbero preferito vedere Martina al suo fianco fino alla fine.
Martina Calabrò in lacrime: il futuro potrebbe sorprenderla
Dopo aver lasciato lo studio, Martina Calabrò ha raccontato le sue emozioni ai microfoni di WittyTv, mostrando tutta la sua fragilità dopo la mancata scelta. Le sue parole hanno colpito il pubblico per sincerità e autenticità. "Adesso voglio ritrovare me stessa un attimino, voglio stare tranquilla… avrei voluto sicuramente un finale diverso", ha confessato l’ex corteggiatrice, ancora visibilmente provata. Martina ha poi aggiunto: "Il problema mio è che ci metto sempre tanto, ci metto tutto quello che ci posso mettere. Invece dovrei tirare un po’ di più il freno a mano".
E proprio nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più forza un’indiscrezione destinata a far discutere i fan del dating show: per Martina Calabrò potrebbero presto aprirsi le porte del trono nella prossima edizione. Un’ipotesi che, se confermata, rappresenterebbe un vero ribaltone dopo la delusione vissuta con Ciro Solimeno. Per molti telespettatori, infatti, Martina avrebbe tutte le caratteristiche per diventare una delle prossime troniste del programma: carattere forte, sensibilità e capacità di mettersi completamente in gioco.
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