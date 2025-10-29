Uomini e Donne, Martina assente al confronto con Gianmarco e Ciro, Gianni l'asfalta: "Mancanza di rispetto" Una puntata attesissima si trasforma in un confronto incompleto: tra accuse, giustificazioni e silenzi, l’assenza di Martina De Ioannon domina lo studio di Uomini e Donne.

Era la puntata che tutti aspettavano, quella in cui si sarebbero dovuti chiarire i nodi più intricati del Trono Classico. Invece, il confronto tanto annunciato tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon si è trasformato in un incontro a metà. Maria De Filippi ha accolto in studio solo due dei tre protagonisti, mentre la sedia di Martina è rimasta vuota, segno evidente di una decisione precisa e non casuale. Un gesto che ha lasciato perplessi molti, dentro e fuori dallo studio, e che ha acceso un dibattito acceso tra opinionisti e pubblico.

Uomini e Donne: l’assenza di Martina e la spiegazione di Gianmarco

La prima a chiarire la situazione è stata Maria De Filippi: "Abbiamo invitato tutti, Gianmarco c’è ma Martina non è voluta venire". A quel punto, è stato proprio Gianmarco a prendere la parola per raccontare i motivi di quella scelta: secondo lui, Martina avrebbe preferito non presentarsi per rispetto della propria famiglia, dopo che in alcune interviste erano emersi dettagli sulla loro intimità. "Non è mancanza di coraggio, ma non voleva spettacolarizzare una cosa così personale". Una decisione che ha diviso il pubblico: da un lato chi ha compreso la volontà di tutelarsi, dall’altro chi l’ha interpretata come un segno di fuga.

UeD: le accuse di Ciro e di Gianni

Ciro, invece, non ha nascosto la sua delusione. Ha parlato di una mancanza di rispetto, ricordando come solo pochi giorni prima si fosse mostrata pubblicamente con la collana regalata da Gianmarco. "Un minimo di rispetto me lo meritavo", ha detto, lasciando trasparire amarezza e rabbia. Secondo lui, Martina avrebbe interrotto la loro relazione per cercare una persona più matura e stabile, e non per veri sentimenti verso l’altro corteggiatore. Maria De Filippi ha provato a placare gli animi, invitandolo a vedere la situazione con più distacco, ma in studio il clima è rimasto teso.

A peggiorare la situazione sono intervenuti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che non hanno risparmiato critiche. Gianni ha lanciato delle accuse: "Una mancanza di rispetto nei confronti nostri e del pubblico", mentre Tina ha aggiunto: "Se davvero se ne fregava di tutto, oggi sarebbe stata qui". Commenti duri, che hanno ulteriormente acceso il dibattito e reso evidente quanto il pubblico fosse spaccato sul comportamento dell’ex tronista.

Il racconto di Gianmarco e il ritorno di fiamma

In mezzo alle polemiche, Gianmarco ha difeso Martina, raccontando il loro riavvicinamento. Ha spiegato che si sono rivisti per caso in un locale, e che da lì è nata la voglia di risentirsi. "Lei mi ha scritto dopo qualche giorno, ci siamo visti e abbiamo chiarito. Ora ci stiamo frequentando con calma". Secondo Gianmarco, non c’è stata alcuna mancanza di rispetto verso Ciro, solo una sovrapposizione di sentimenti difficile da gestire. La puntata si è chiusa con una stretta di mano tra Ciro e Gianmarco, segno di un equilibrio fragile ma raggiunto. L’assenza di Martina, però, ha lasciato un vuoto evidente, trasformando quella che doveva essere la resa dei conti definitiva in un confronto incompleto. Molti si chiedono se la ragazza tornerà a dire la sua nelle prossime registrazioni o se preferirà restare lontana dalle telecamere per un po’.

