Uomini e Donne, Mario Adinolfi affonda Tina Cipollari: "Trash inarrivabile" Il giornalista risponde a modo suo alla regina degli opinionisti del dating show di Maria De Filippi, che aveva bocciato la sua candidatura nello stesso ruolo

Qualche giorno fa Mario Adinolfi, reduce dalla lunga avventura de L’Isola dei Famosi, ospite di una diretta web dell’esperto di gossip Lorenzo Piugnaloni, si era proposto come new entry per la prossima edizione di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5 di Maria De Filippi, di cui sono già iniziate le registrazioni delle nuove puntate che il pubblico vedrà in tv a partire da lunedì 22 settembre.

Adinolfi, aveva detto che gli sarebbe piaciuto occupare un posto da ‘opinionista’, una "Tini Cansino, ma che parla di più", si proponeva insomma, come seconda voce di commento maschile insieme a Gianni Sperti. A questa frase buttata lì così, non ha mancato di rispondere prontamente, via social la regina degli opinionisti e della trasmissione tutta, ovvero Tina Cipollari, che molto sinteticamente ha pubblicato un post con le chiarissime parole: "No grazie, siamo già al completo". Insomma, per quanto riguarda la ex vamp, la candidatura del volenteroso ex isolano può considerarsi bocciata.

Uomini e Donne: Tina boccia Adinolfi e lui risponde con una bordata

Nelle ultime ore però, è arrivata una risposta di Adinolfi all’opinione di Tina, una risposta apparentemente serena, ma dentro cui si cela (nemmeno tanto) una frecciata niente male all’indirizzo della Cipollari.

Nel corso di una lunga intervista a Fanpage, il giornalista ha avuto modo di chiarire il suo pensiero rispetto al desiderio espresso di trovare un ruolo nel dating show del pomeriggio di cui si è dichiarato assiduo telespettatore, definendolo il suo "guilty pleasure" del pomeriggio. Anche se, ha confessato, con una netta preferenza per le epiche avventure di dame e cavalieri del trono over, rispetto a quelle, forse in effetti meno complicate e un tantino più lineari e dunque prevedibili, dei ragazzi del trono classico.

Venendo alla "ciccia", Adinolfi ha detto che quell’uscita durante la diretta web con Pugnaloni, era da ritenersi più una battuta che altro, anche se non si è chiuso nessuna porta, aggiungendo: "si potrebbe mettere in quel percorso, che altrimenti ha il rischio del trash, un colpo d’ala alto. Il mix alto-basso in TV funziona moltissimo. Ora, io non posso evidentemente insegnare a Maria De Filippi a fare televisione, sarebbe come pretendere di insegnare a Maradona a calciare di sinistro". e conclude che la sua presenza: "Sarebbe divertente per tutti, credo. Nessuno si annoierebbe ad ascoltare quello che ho da dire".

Ma il passaggio più sapido dell’intervista rimane la risposta a Tina Cipollari, introdotta da un’ innocua osservazione, ma che finisce invece, con una bella bordata in piena regola: "È normale che Tina voglia blindare la sua posizione. Stai tranquilla Tina, il tuo regno del trash non te lo tocca nessuno, raggiungi vette inarrivabili. Ripeto, è naturale che blindi la sua posizione. È uno stile molto italiano difendere le proprie posizioni arroccate. Non è una novità".

