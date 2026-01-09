Trova nel Magazine
Uomini e Donne, Marina fa infuriare Tina Cipollari, che abbandona lo studio: "Sei una rompiscatole"

Una scena surreale e inaspettata durante Uomini e Donne, tra polemiche, battute pungenti e un’uscita che ha spiazzato studio e pubblico.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Chiusa la puntata di oggi di Uomini e Donne, possiamo dire che non sono mancate le novità. Questa volta a catalizzare l’attenzione è stata Tina Cipollari, protagonista di un’uscita improvvisa che ha dato vita a una sequenza tanto divertente quanto surreale, lasciando tutti interdetti, a partire dalla conduttrice.

Tina Cipollari: il confronto con Marina a Uomini e Donne

Nel corso della puntata, ampio spazio è stato dedicato a Marina, dama che nei giorni scorsi aveva conosciuto alcuni cavalieri senza però trovare alcuna reale affinità. Una situazione che l’ha portata a eliminarli uno dopo l’altro, accompagnando ogni decisione con spiegazioni articolate e molto dettagliate. Una scelta che ha finito per innervosire Tina Cipollari e Gianni Sperti, visibilmente infastiditi dalla lunghezza del confronto. Tina non ha nascosto il proprio disappunto, puntando il dito contro Marina e accusandola di essere eccessivamente prolissa: "Trovo inutile tutte queste spiegazioni se tanto alla fine non porterai avanti le conoscenze…Non possiamo stare tutta una puntata su di te…Questo non è uno studio di psicologia…Che donna difficile sei, una rompiscatole…". Parole che hanno acceso ulteriormente il clima in studio. Marina non ha fatto un passo indietro, restando ferma sulle proprie convinzioni e rivendicando il diritto di esprimersi: "Non siamo tutti uguali, io ho la mia sensibilità". Una frase che ha chiarito come il confronto non fosse pronto a chiudersi, contribuendo ad aumentare la tensione.

L’uscita di Tina Cipollari dallo studio

A quel punto, Tina Cipollari, visibilmente esausta dalla situazione, ha preso una decisione inattesa, scegliendo di abbandonare lo studio del dating show. Nonostante le rimostranze sue e di Gianni Sperti, Marina ha continuato a parlare, portando l’opinionista a lasciare la propria postazione. Un gesto che ha colto di sorpresa anche Maria De Filippi, che ha reagito con stupore: "Tina ma dove vai?". Le risate in studio si sono moltiplicate, trasformando la scena in un momento a metà tra il comico e l’assurdo. Marina, dal canto suo, non ha mostrato alcun segno di turbamento: "Non mi offendo…Tina non ha potere su di me. La lascio fare e vado avanti".

Una chiusura inaspettata

Ma la scenata non si è fermata allo studio. I cameraman hanno seguito Tina Cipollari nel dietro le quinte, mostrando il suo girovagare in attesa che il confronto tra Marina e i cavalieri si concludesse. Le sue parole, riprese fuori scena, hanno continuato a far sorridere il pubblico: "Quanto tempo c’è ancora? Non parlerai mai più? Lo spero…Ha finito? Ancora vogliono parlare? Allora la cosa è lunga…Io non so più cosa fare". Il pubblico ha seguito divertito ogni passaggio, fino a quando sul video wall è apparsa Tina nel parcheggio degli studi Elios, sotto la pioggia e con l’ombrello in mano. Un’immagine iconica, diventata già un meme.

