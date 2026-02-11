Uomini e Donne, malore per Gemma Galgani: le lacrime e la 'fuga' dallo studio. Come sta la dama Nella puntata di oggi, la protagonista del dating show di Maria De Filippi si è scontrata pesantemente con Tinì Cansino e Barbara De Santi. Poi la scelta di andarsene.

Crisi nera per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La puntata del dating show in onda oggi, mercoledì 11 febbraio, si è trasformata in un ‘ring emotivo’ per la storica dama del programma, finita al centro di attacchi durissimi da parte di Tinì Cansino e Barbara De Santi. Accuse di finzione, teatralità e mancanza di autenticità hanno fatto esplodere la torinese, che prima ha pianto, poi ha sbattuto i piedi, e infine si è sentita male ed è stata costretta ad abbandonare lo studio tra le lacrime. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la crisi di Gemma Galgani in studio

Tutto è partito dall’ultimo attacco di Tinì Cansino, già critica nei confronti di Gemma nelle puntate precedenti. Ma stavolta a dare il colpo di grazia alla dama è stata Barbara De Santi, convinta che le vicende raccontate da Galgani in trasmissione siano soltanto una finzione. La reazione della torinese è stata immediata e violenta. Ormai furiosa e in lacrime, Gemma ha lasciato la sua sedia e si è spostata al centro dello studio per parlare direttamente con Maria De Filippi.

"Tinì non parla mai di nessuno", è esplosa la Galgani, "parla solo di me che qua dentro ho portato sentimenti veri. Non lo accetto. Non vado più bene per questa trasmissione. Non permetto a nessuno di trattarmi così. Mi sono messa a tappeto per la lealtà. Non sono arrivata alla mia età per farmi trattare in questo modo".

La dama ha poi rievocato con voce rotta dall’emozione la recente frequentazione con Mario, sottolineando quanto fosse stata importante: "Con Mario ho sentito una situazione familiare, ho sentito la casa…Una cosa che non avevo mai provato, forse con Ennio…Ma nessuno ricorda quello che ho fatto io". Parole che però non hanno smosso Barbara, sempre più convinta che Gemma stesse recitando anche in quel momento: "Se vai avanti così sembra che reciti un’altra volta…Devi fermarti…Sei teatrale".

Il malore di Gemma e l’abbandono dello studio

A quel punto, la pressione emotiva è diventata insostenibile. Un assistente di studio è entrato con dell’acqua, che Gemma ha bevuto tremando, visibilmente provata. E poco dopo ha lasciato lo studio, incapace di continuare la discussione. È stata Maria De Filippi a spiegare poi al pubblico il motivo dell’assenza di Gemma: la dama aveva avuto un malore e aveva scelto di andare dietro le quinte per riprendersi.

Ma le telecamere non l’hanno lasciata nemmeno lì. Nel backstage, infatti, con il viso segnato dalle lacrime, Gemma si è scagliata ancora una volta contro le ‘colleghe’: "Non c’è più prova d’appello per nessuna…Mi hanno colpita nel momento più debole della mia vita, nel momento in cui sono più devastata e non assolvo nessuna per quello che mi hanno detto… Falsa e bugiarda a me? Come vi siete permesse? E poi voi sareste quelle della solidarietà femminile". La dama è poi rientrata in studio, ma l’accoglienza non è stata delle migliori.

