Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sorprendono i fan: svelato il (doppio) nome del secondo figlio

E’ una delle coppie nate a Uomini e Donne (e anche una delle più durature), e da quel momento sono più uniti che mai. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono ormai una famiglia felice e sono in attesa del secondo figlio e, a tale proposito, nelle scorse ore, hanno sorpreso i fan annunciando il nome che hanno scelto per il loro bel maschietto. Lo hanno fatto attraverso un post congiunto sui loro profili social. Di seguito, vi sveleremo tutti i dettagli.

Uomini e Donne, l’annuncio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi: come si chiamerà il bambino

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, coppia nata a Uomini e Donne, diventeranno presto genitori per la seconda volta. Con un post su Instagram hanno annunciato che mancano meno di due mesi al parto e che il loro bambino si chiamerà Leonardo Maria. Già a Verissimo avevano rivelato che sarebbe nato un maschietto, senza però avere ancora scelto il nome. Ora, con un video dell’ultimo controllo di gravidanza, hanno svelato la decisione, ricevendo subito grande entusiasmo dai fan: "Ormai manca poco, meno di due mesi e finalmente ci conosciamo. Leonardo Maria is coming…". Il nome è stato apprezzato anche perché richiama quello della primogenita Maria Vittoria, nata nel dicembre 2022.

La storia d’amore tra Lorenzo e Claudia

Claudia, romana del 1990, e Lorenzo, milanese classe 1996, vivono oggi a Milano. La loro storia è nata nel 2018 in tv, nel programma di Maria De Filippi, e da allora non si sono più lasciati: dopo la nascita della prima figlia, nel dicembre 2022, si sono sposati a Nola nel 2024, scelta per la location dei loro sogni. Ora la coppia è pronta ad accogliere il piccolo Leonardo Maria.

