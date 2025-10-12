Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi genitori bis: è nato il figlio Leonardo. L'annuncio sui social: "Benvenuto al mondo" Lorenzo e Claudia hanno condiviso la gioia di essere diventati genitori per la seconda volta, e lo hanno fatto con un reel commovente che scalda i cuori: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

E’ sempre una buona giornata per dare belle notizie e quella di oggi lo è sicuramente. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, conosciutisi grazie al programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi ancora oggi su Canale 5, sono diventati genitori per la seconda volta. L’annuncio è arrivato tramite un post su Instagram pubblicato per condividere il lieto evento con tutti i loro follower, ma anche per conservare nel tempo questo dolce ricordo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi genitori: è nato il figlio Leonardo

Leonardo Maria, è questo il nome completo del figlio di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, i quali hanno annunciato la sua nascita, avvenuta sabato 11 ottobre 2025, con un reel su Instagram in cui hanno immortalato nella didascalia a corredo del video anche la data del lieto evento: "Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi. 11-10-2015". Poche parole che dicono tutto di questo giorno indimenticabile per loro, una notizia che fa sorridere di gioia soprattutto chi segue la coppia da anni e che ha già fatto incetta di like e commenti, come è normale che sia quando le cose belle accadono. Ma a entusiasmare ancor di più i fan è il video accennato in precedenza, che mostra Lorenzo e Claudia mentre toccano delicatamente la piccola mano del figlio da ogni angolazione possibile con una dolcezza che sottolinea il loro amore infinito per il nuovo arrivato in famiglia. Un gesto da cui emerge tutta la felicità dei due diretti interessati e che scalda i cuori dei fan. Difficile restare impassibili di fronte a tanta bellezza, e se i social permettono anche di regalare questo tipo di emozioni, genuine e sincere, ben venga l’esistenza di essi.

Il video, già diventato virale, ha fatto impazzire proprio tutti, tanto che sotto al reel si leggono commenti di pura gioia: "Finalmente", "Auguri ragazzi", "Benvenuto Leonardo", "Che meraviglia", "Tanti auguri alla vostra splendida famiglia", "Congratulazioni", "Auguri di cuore a voi e alla piccola Mavi per la nascita del piccolo Leonardo", "È arrivato il piccolino, che felicità".

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Uomini e Donne

Lorenzo e Claudia si sono conosciuti sei anni fa nel programma Uomini e Donne: lui, da tronista, aveva scelto di frequentare l’attuale compagna di vita anche lontano dalle telecamere. Quando la loro storia d’amore è diventata stabile, hanno deciso di andare a convivere a Latina per poi trasferirsi a Milano. Nel 2022 la famiglia si è allargata con l’arrivo della primogenita Maria Vittoria, evento che in qualche modo ha guidato la coppia verso la scelta di sposarsi a Nola il 30 novembre 2024. E ora la felicità si è raddoppiata con la nascita del piccolo Leonardo.

