Uomini e Donne, le pagelle della 2a settimana: la Mussolini non convince (6.5), Antonio ha ragione su Paola (8), Rosanna recidiva (4). Tronisti promossi Le pagelle delle cinque puntate di Uomini e Donne, dal 28 settembre al 2 ottobre: Alessandra Mussolini fatica ancora a trovare il suo spazio, Antonio Marino conquista la promozione mentre Paola Fatuzzo e Rosanna Siino fanno discutere.

Lorenzo Pugnaloni Editor Instagram Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

Mediaset

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È arrivato il momento delle pagelle della seconda settimana di Uomini e Donne. Commentiamo insieme le cinque puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, andate in onda dal 28 settembre al 2 ottobre, tra conferme, delusioni e protagonisti che, nel bene o nel male, continuano a regalarci materiale su cui discutere.

Alessandra Mussolini: voto 6,5

Partiamo da una promessa che ci eravamo fatti, ovvero aspettare prima di esprimere un commento più centrato e obiettivo su Alessandra Mussolini e sul suo operato durante queste prime registrazioni.

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Il mio parere, però, non cambia più di tanto. Ribadisco che spesso Alessandra dà l’impressione di essere un’ospite e che, per uno spettatore ormai fidelizzato, abituato da trent’anni a vedere tre opinionisti e al monopolio di Tina Cipollari, non è semplicissimo ritrovarsi con una quarta voce (terza, in realtà).

Da una parte, è interessante proprio perché Alessandra, non conoscendo ancora i protagonisti del parterre, non ha pregiudizi su ciò che commenta, dal momento che sta iniziando soltanto adesso a inquadrarli. Dall’altra, però, continuo a pensare che la sua presenza non fosse strettamente necessaria.

E questo nonostante, personalmente, la trovi assolutamente indicata per ricoprire il ruolo di opinionista in un programma di intrattenimento. Ribadisco, però, che il Grande Fratello Vip sarebbe stato molto più casa sua.

Vediamo!

Gemma Galgani: voto 6

Ormai non considero più Gemma Galgani una vera e propria protagonista delle dinamiche del Trono Over, perché le sue conoscenze sono diventate un rituale, esattamente come la messa in chiesa: stesso inizio e stessa fine.

Una presenza alla quale siamo talmente abituati che, a questo punto, non possiamo neppure sorprenderci più di tanto.

Paola Fatuzzo e Antonio Marino: voti 6 e 8

Passiamo al Trono Over, il cui primo blocco è ormai quasi interamente dedicato a Paola Fatuzzo e Antonio Marino. Ebbene, questa volta mi schiero totalmente dalla parte di lui.

Paola, nonostante mi piaccia molto come personalità e carattere (e diciamolo senza ipocrisia, possiede esattamente quella verve necessaria per movimentare un po’ le cose e regalarci del potenziale trash), mi dà l’impressione che di Antonio non le importi assolutamente nulla.

Edoardo Nestori, in più interviste rilasciate al sottoscritto, ha specificato che quest’estate Paola avrebbe addirittura voluto tornare con lui nel programma per poi uscirne insieme. Lo ha ripetuto e ci è tornata anche con Antonio, ma, a fatti compiuti, non ha concluso niente ed è rimasta sulla sua seggiolina.

Uscire dal programma non significa necessariamente sposarsi, ma semplicemente vivere una frequentazione nella normalità e nella realtà quotidiana, per capire se ci siano effettivamente i presupposti per costruire qualcosa.

E figuriamoci: se siete funzionali alle dinamiche televisive, vi richiamano, non temete! Non abbiate paura di lasciare il vostro porto sicuro.

Rosanna Siino: voto 4

La sufficienza a Paola gliela regalo soltanto perché ha saputo mettere al suo posto Rosanna Siino, che incarna proprio il prototipo dell’esibizionista e di quella che, se potesse, andrebbe a corteggiare persino qualcuno del Trono Classico.

Ogni volta si accolla al cavaliere di punta del centro studio. Fateci caso: Diego Tavani in passato, Alessio Pili Stella più recentemente (e quest’ultimo sembra esserle rimasto proprio qua, ancora oggi) e adesso, guarda caso, Antonio, l’unico veterano di cui si parla realmente all’interno del programma in questo momento.

Sarà una coincidenza?

Gloria Nicoletti: voto 6

Gloria Nicoletti è rimasta esattamente la stessa. Apprezzo molto la sua dialettica e il suo modo di esprimersi, perché con lei sicuramente non ci si annoia: riesce a raccontarti persino quante volte, di giorno e di notte, vadano in bagno gli uomini che frequenta.

Tuttavia, fino a oggi, non ho mai visto una vera e propria volontà di buttarsi e provarci seriamente.

Fatta eccezione, forse, per quel malcapitato di Guido Ricci che, grazie a Dio, ha trovato una donna accanto a sé. Anche in quel caso, però, eravamo ormai alla fine della stagione e, infatti, alla prima registrazione di quella successiva, Gloria si è prontamente ripresentata sul suo posto di lavoro.

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo: voti 2 e 7

Sul confronto tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo stenderei un velo pietosissimo, soprattutto per quanto riguarda lei.

Ne ho già parlato e non vorrei dilungarmi ulteriormente, ma, per come la vedo io, Agnese ha completamente distrutto il concetto di amore e, soprattutto, quello di rispetto civile che dovrebbe comunque rimanere dopo la fine di una storia nella quale, per quanto emerso, non si sono verificati episodi gravi come tradimenti o infedeltà.

Stiamo parlando dello stesso uomo che l’ha anche tutelata mentre lei cercava Federico Mastrostefano, beatamente fidanzato. Dunque, geloso di cosa?

A mio parere, Agnese deve soltanto ringraziare che Priolo non sia fatto per lo show, che non si prepari a casa frasi fatte e che non legga Crepet la sera prima di andare in trasmissione, per poi ricordarsi qualche passaggio e utilizzarlo come strumento acchiappa-applausi.

La ricostruzione di Agnese, personalmente, non mi convince affatto: trovo che faccia acqua da tutte le parti. Anche perché, durante il confronto, ho ascoltato soprattutto banalità, senza trovare spiegazioni sufficientemente convincenti rispetto a quanto avevamo visto fino a pochissimo tempo prima.

Per quanto mi riguarda, non si può passare da una settimana in cui sui social si mostra una vacanza da favola insieme a una rottura così netta nel giro di un batter d’occhio, senza che sorgano degli interrogativi.

Le possibilità, dal mio punto di vista, sono due: o l’immagine mostrata precedentemente non rispecchiava la realtà della relazione, oppure è la rappresentazione attuale della loro storia a non convincermi.

Rosanna e Margherita: voto 8

Ottimo cast, invece, per quanto riguarda i super senior. Pensate un po’: il blocco meno noioso e più dinamico ce lo hanno regalato proprio Rosanna e Margherita!

Siamo tornati ai tempi di Pinuccia Della Giovanna, anche se nessuna potrà mai prendere il suo posto in termini di iconicità.

L’8 se lo meritano entrambe.

Ho l’impressione che siano molto più determinate a trovare l’amore loro, nonostante l’età, e che sappiano farsi rispettare decisamente più di tante altre dame che, a forza di comportarsi da zerbini, finiscono spesso e volentieri per pulire il pavimento.

Brave! Vogliamo del sano drama.

Giorgia Angeloni: voto 7,5

Passando al Trono Classico, per quanto mi riguarda, sono approvati entrambi i nuovi tronisti: Giorgia Angeloni e Giacomo Vacalebre.

Partiamo da Giorgia, che considero una ragazza molto seria. Pesante? Non direi. È semplicemente una persona che osserva tutto e che, probabilmente, anche a causa delle precedenti esperienze sentimentali, preferisce approcciarsi alle nuove conoscenze con maggiore cautela, andando un po’ più con i piedi di piombo.

L’unico errore che le attribuisco, almeno fino a questo momento, è stato quello di concedere ulteriore visibilità a Lory Ferrari, dopo che quest’ultimo l’aveva già elemosinata a Sabrina Soussi.

L’unico motivo valido per cui Ferrari avrebbe potuto rimanere lì era regalarci uno scontro con i fiocchi con Giovanni Grazioso, ma non abbiamo avuto neppure quello. E quest’ultimo arriverà a breve: parlo sulla base delle registrazioni già effettuate.

Insomma, una presenza che, a conti fatti, considero inutile.

Detto ciò, credo che Giorgia sia anche un po’ ingenua, ma nel senso più bonario del termine. È sicuramente intelligente, tuttavia temo che possa finire per farsi prendere in giro.

Al momento non mi sembra che qualcuno in particolare abbia davvero catturato la sua attenzione, ma siamo ancora all’inizio del percorso ed è presto per trarre conclusioni.

Vediamo un po’!

Giacomo Vacalebre: voto 8

Giacomo, invece, al momento si merita un bell’8.

Lo abbiamo visto ancora pochissimo e, nonostante abbia un debole per gli stronzetti e per i ragazzi un po’ arrogantelli, personalmente credo semplicemente che sia fatto così e che non stia modulando il proprio carattere in funzione del contesto televisivo o per sentirsi rivolgere la classica frase: «Sei proprio un bravo ragazzo».

Perché si può essere bravi ragazzi anche rimanendo se stessi, mostrandosi per ciò che si è a trecentosessanta gradi, potenziali difetti inclusi.

E, almeno per il momento, Giacomo mi sembra intenzionato a fare esattamente questo.

Tra le sue corteggiatrici, Jessica è attualmente quella che preferisco. Martina, invece, l’abbiamo conosciuta pochissimo durante Temptation Island, quindi rappresenta ancora una nuova scoperta.

È presto per sbilanciarsi ulteriormente, ma le premesse, per quanto mi riguarda, ci sono tutte.

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