Uomini e Donne, la verità a orologeria non è verità: lasciate in pace Cristiana. L'imbarazzante corsa all'ultima briciola di visibilità L'ex tronista è andata avanti da tempo, mentre i suoi ex corteggiatori continuano a rivendicare retroscena e mezze verità. Il problema non è parlare, ma decidere quando farlo.

Lorenzo Pugnaloni Editor Instagram Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

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Questo è un editoriale sul trono di Cristiana Anania, andato in onda nella stagione precedente di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

Per chi ha seguito il programma, ricorderà che la tronista è uscita scegliendo Ernesto Passaro, lasciando invece con l’amaro in bocca Federico Cotugno.

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La storia tra Cristiana ed Ernesto sembrava una favola Disney, con dediche sentimentali, motivazionali e di "voglia di futuro" che, ovviamente, non rispecchiavano affatto la realtà, ma solo la voglia di far presa sul pubblico per una questione di "content", così da ingranare e trasformare i propri profili social in motori per il mondo dell’influencer marketing. Cosa che, tra i due, solo Cristiana è riuscita a fare. Tanto di cappello, è pur sempre un lavoro.

A distanza di mesi, dopo le ripetute occasioni in cui Passaro ha scritto e parlato a metà, facendo intendere chissà quali verità si celassero dietro questa rottura, di cui a nessuno interessa sinceramente, ma di cui occorre parlare in attesa di una nuova edizione più speranzosa in fatto di trono classico, ad aprir bocca ci ha pensato Cotugno nella giornata di ieri, parlando ai microfoni di Eva 3000.

L’ex corteggiatore, rimasto nell’ombra per mesi nella speranza di essere chiamato prima come tentatore a Temptation Island e poi come tronista (operazioni fallite miseramente, altrimenti nessuno, ora come ora, potrebbe aprir bocca e fare interviste se un’opportunità firmata fosse alle porte), ha dichiarato che l’ex tronista lo ha cercato, ma lui non ha risposto.

Non sappiamo, al momento, quale fosse il contenuto del messaggio, ma poco ci interessa.

Il punto su cui discutere è quanto si riesca a essere poco uomini in situazioni in cui non si cerca affatto una verità oggettiva o una spiegazione (altrimenti uno le avrebbe risposto: "Cosa vuoi da me? Potevi scegliermi prima"), quanto, piuttosto, una gloria riflessa per uscirsene puliti e per screditare – forse per vendetta, non lo so – una ragazza che è andata avanti nella vita già da mesi e che non sta pensando più a nessuno dei due.

A casa mia, quando una verità deve uscire, lo fa entro il giro di lancette di un orologio e non a scoppio ritardato, quando ormai quella carta non la si può più usare per aggiudicarsi ed elemosinare una nuova opportunità televisiva.

Piuttosto si rimane in silenzio, anche nel rispetto di una ragazza che hai corteggiato per mesi.

Sennò sono anche inutili tutti quei finti paroloni che si usano puntualmente al momento della non scelta, del tipo: "Ti auguro il meglio, sono felice per te."

Poi, fuori, fanno le peggiori delle cose.

Ed Ernesto non è da meno: è da mesi che ci ammorba le cosiddette (solo dopo gli amici fidatissimi Scudieri e Kendi; la mela non cade mai lontana dall’albero e si vede, a fatti, tra figuracce sui social e prese in giro al pubblico grazie al quale campano), dato che è tornato a rivendicare chissà quale verità.

Noi la aspettiamo.

Speriamo solo che ci stupisca. Almeno ne sarà valsa la pena leggere, ancora una volta, le stesse inutili cose.

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