Uomini e Donne, Lory non fa in tempo a scendere per la nuova tronista che già pensa agli affari. Speriamo nel lavoro di Tina e Alessandra Dopo la prima registrazione del dating show, il tentatore Lorenzo Ferrara aggiorna immediatamente la bio di Instagram inserendo i contatti per collaborazioni. Una coincidenza o il segnale di una deriva sempre più orientata alla visibilità? Ecco perché Tina Cipollari e Alessandra Mussolini avranno un ruolo fondamentale.

Lorenzo Pugnaloni Editor Instagram Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

CONDIVIDI

Una registrazione. Un appuntamento al buio. Qualche ora. E una bio di Instagram già aggiornata con la dicitura "per info e collaborazioni".

No, non è una barzelletta. È successo davvero.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scorsa settimana, durante la prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, per la tronista Giorgia Angeloni è sceso Lory (Lorenzo Ferrara), conosciuto dal pubblico come tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, dove aveva legato con Sabrina Soussi.

Fin qui nulla di strano. È normale che un volto televisivo decida di rimettersi in gioco in un altro programma. Fa parte del meccanismo della televisione.

Quello che lascia perplessi è ciò che è accaduto subito dopo.

Neanche il tempo di uscire dagli studi e il profilo Instagram del ragazzo si è arricchito della classica dicitura: "Management / Info e collaborazioni".

E allora una domanda sorge spontanea.

Ma si va a Uomini e Donne per cercare l’amore oppure per aggiornare il media kit?

Perché il tempismo, in questi casi, fa tutta la differenza del mondo.

Non sto dicendo che lavorare con i social sia sbagliato. Anzi. Oggi è una professione a tutti gli effetti e nessuno dovrebbe scandalizzarsi se un personaggio televisivo monetizza la propria immagine.

Il problema nasce quando la percezione è che il business arrivi prima ancora del percorso.

Prima ancora che il pubblico conosca davvero quella persona.

Prima ancora di un caffè con la tronista.

Prima ancora di una puntata in onda.

È inevitabile che qualcuno inizi a chiedersi se l’interesse principale sia davvero conquistare Giorgia o conquistare nuovi clienti.

Ed è proprio qui che, secondo me, entra in gioco il ruolo degli opinionisti.

Per anni Tina Cipollari è stata il simbolo di chi smascherava chiunque desse l’impressione di essere lì per visibilità. Magari a volte esagerando, magari prendendo anche qualche cantonata, ma il suo radar difficilmente si spegne davanti a certe dinamiche.

Adesso, al suo fianco, c’è anche Alessandra Mussolini, che di carattere non sembra certo una destinata a fare la comparsa.

Speriamo che entrambe mantengano alta l’attenzione.

Perché Uomini e Donne funziona quando il pubblico riesce ancora a credere che, dietro un percorso, ci sia almeno il beneficio del dubbio.

Se invece il primo messaggio che arriva è "contattate il mio management", allora il rischio è che il dating show venga percepito sempre più come una vetrina commerciale.

E sarebbe un peccato.

Perché il business può anche arrivare. Ma forse, ogni tanto, potrebbe aspettare almeno la messa in onda della prima puntata.

Potrebbe interessarti anche