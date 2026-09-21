Uomini e Donne, Alessandra Mussolini opinionista è esattamente come ce la immaginavamo (ma manca ancora qualcosa)
Dopo aver commentato il suo arrivo sulla base delle prime registrazioni, il giudizio su di lei non cambia, anzi: televisivamente funziona. Ma rimane quella strana sensazione che avevo già raccontato
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