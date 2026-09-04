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Uomini e Donne, Giovanni Grazioso protagonista (in prova): cosa farà in studio dopo Temptation Island

Giovanni Grazioso potrebbe entrare nello studio di Uomini e Donne dopo Temptation Island, ma non sarebbe ancora previsto per lui il trono.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Dopo essere stato tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, Giovanni Grazioso potrebbe presto tornare davanti alle telecamere. Il suo nome era circolato con insistenza tra i possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne, soprattutto dopo la popolarità conquistata durante l’estate. Nel frattempo, però, le registrazioni della nuova stagione del dating show sono già partite e sono stati presentati i primi due tronisti, Giacomo e Giorgia. La terza poltrona rossa, invece, non avrebbe ancora un volto ufficiale. Per Grazioso potrebbe comunque esserci spazio, anche se in una veste diversa da quella inizialmente ipotizzata.

Giovanni Grazioso a Uomini e Donne: il possibile ruolo

Le indiscrezioni delle ultime settimane avevano indicato Giovanni Grazioso come uno dei possibili nuovi tronisti di Uomini e Donne. Dopo il percorso vissuto a Temptation Island, il giovane siciliano era infatti diventato uno dei personaggi più riconoscibili dell’estate televisiva, attirando l’attenzione anche su un suo eventuale approdo al Grande Fratello, ipotesi che successivamente sembra essersi raffreddata. Ora, però, lo scenario potrebbe essere differente. Secondo quanto riportato da Fanpage, Grazioso potrebbe comunque entrare in studio, ma senza occupare immediatamente una delle ambite poltrone rosse. Per lui sarebbe previsto una sorta di periodo di prova, utile alla redazione per capire come si comporterà all’interno delle dinamiche del programma.

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Fanpage parla infatti di una partecipazione che può essere confermata, ma con una precisazione: "Grazioso non diventerà subito tronista, ma affronterà un iniziale periodo di prova all’interno delle dinamiche dello show". Una formula che lascia aperta la porta a un possibile cambiamento di ruolo nelle settimane successive.

Perché Giovanni Grazioso sarebbe in prova

Alla base di questa scelta ci sarebbe soprattutto la popolarità improvvisa conquistata da Grazioso negli ultimi mesi. La sua esperienza a Temptation Island lo ha portato rapidamente al centro dell’attenzione e la redazione, stando alle indiscrezioni, vorrebbe capire se questa nuova esposizione mediatica abbia modificato il suo atteggiamento. Il punto, dunque, non sarebbe soltanto valutare la sua capacità di stare davanti alle telecamere, ma anche il modo in cui riuscirà a inserirsi nel contesto di Uomini e Donne. Sempre Fanpage riferisce che ci sarebbe il timore che un successo così rapido possa avergli fatto "montare la testa" o creare qualche difficoltà nelle dinamiche del programma.

Da qui l’idea di metterlo alla prova prima di affidargli un ruolo centrale. Resta ancora da capire quale spazio avrà concretamente nelle prime puntate e quando verrà inserito nel cast. La possibilità del trono, però, non sembra definitivamente esclusa: se Grazioso dovesse convincere la redazione, il periodo di prova potrebbe trasformarsi in un’occasione per conquistare successivamente la poltrona rossa.

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