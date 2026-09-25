Giovanni Grazioso è il nuovo tronista di Uomini e Donne: il percorso da Temptation Island alla poltrona rossa Dopo la fine della relazione con Sabrina Soussi e la fama ottenuta col pubblico, il 31enne catanese torna davanti alle telecamere per vivere una nuova esperienza sentimentale.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Giovanni Grazioso è ufficialmente un nuovo protagonista di Uomini e Donne. La conferma è arrivata giovedì 24 settembre attraverso i canali ufficiali di WittyTV, che hanno presentato il 31enne catanese come uno dei nuovi tronisti della stagione. Una notizia che, dopo settimane di indiscrezioni, chiude definitivamente il cerchio iniziato soltanto pochi mesi fa a Temptation Island, dove Giovanni era entrato insieme all’ormai ex fidanzata Sabrina Soussi.

Il suo approdo nel dating show di Maria De Filippi rappresenta un cambio di prospettiva piuttosto netto: questa volta sarà Giovanni a dover conoscere nuove ragazze e a scegliere quella con cui provare a costruire una relazione, dopo essere stato lui stesso, durante il reality estivo, a mettere alla prova la propria storia d’amore.

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Giovanni Grazioso: dal villaggio alla poltrona rossa di Uomini e Donne

Il pubblico aveva imparato a conoscere Giovanni proprio durante il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, dove il suo rapporto con Sabrina era apparso fin da subito particolarmente complicato. Il percorso nel programma non ha però permesso alla coppia di ricucire la frattura e, dopo il confronto finale, i due hanno preso strade diverse.

La separazione è stata tutt’altro che semplice e Giovanni avrebbe scelto di interrompere completamente i contatti con l’ex compagna, arrivando a bloccarla sia sui social sia su WhatsApp. Una decisione molto netta, arrivata dopo quanto accaduto durante il programma e che ha segnato definitivamente la conclusione della loro relazione.

Perché la redazione di UeD ha scelto Giovanni Grazioso

L’esperienza televisiva ha permesso a Grazioso di conquistare una certa popolarità, soprattutto per il modo in cui ha affrontato alcuni momenti particolarmente delicati del suo percorso. Originario di Catania e grande appassionato di calcio, Giovanni aveva attirato l’attenzione anche per la sua vita lontana dai riflettori, continuando a lavorare con il suo carretto di brioche.

Secondo le ricostruzioni circolate nelle scorse settimane, la redazione avrebbe voluto valutare con attenzione il suo percorso dopo Temptation Island, cercando di capire soprattutto se la crescente popolarità avesse modificato il suo modo di essere. Alla fine sarebbe arrivato il via libera, con la convinzione che Giovanni avesse mantenuto la semplicità e l’umiltà che avevano colpito il pubblico.

Le prime reazioni al nuovo tronista

L’annuncio non ha però raccolto soltanto entusiasmo. Sui social, infatti, non sono mancate le critiche di alcuni telespettatori, secondo i quali Giovanni non avrebbe le caratteristiche adatte per ricoprire il ruolo di tronista. Commenti che inevitabilmente accompagnano ogni nuova scelta del programma e che, in questo caso, riaccendono anche il dibattito sul passaggio dei protagonisti di Temptation Island a Uomini e Donne.

Per Giovanni, comunque, si apre adesso una fase completamente diversa. Dopo essere arrivato in televisione con una relazione da salvare, tornerà davanti alle telecamere da single, con un gruppo di corteggiatrici e la possibilità di scrivere una storia sentimentale completamente nuova.

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