Uomini e Donne, Cristina ‘fulmina’ Gianmarco dopo l’addio: "Solo assenze e mancanze", finisce malissimo Gianmarco Steri ha ufficializzato la separazione da Cristina Ferrara, che su Instagram ha raccontato la sua verità: “Credevo in questa storia”

La storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, è giunta al termine, confermando i sospetti che circolavano già da alcune settimane tra i fan. A ufficializzare la separazione è stato l’ex tronista romano, che ha condiviso la notizia tramite un post su Instagram, spiegando che la decisione è stata presa senza drammi e senza coinvolgere familiari o amici. A stretto giro è arrivata anche la versione dell’ex corteggiatrice napoletana, che è stata ben più tagliente. Ecco cosa sta succedendo tra i due ex protagonisti di UeD.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina si separano: l’annuncio dell’ex tronista

Sulle sue pagine social, Steri ha voluto chiarire la propria posizione: "Penso che sia doveroso informare chi ci segue che la nostra storia è giunta al termine. Tra noi rimangono stima e rispetto ed è lo stesso che chiedo a chi leggerà queste parole", ha scritto Gianmarco sul suo profilo Instagram da oltre 450mila fan. Poi in un’altra storia ha precisato: "Sono state scritte tante cattiverie, falsità e insulti. Mia madre e i miei amici non c’entrano niente. Le storie a volte hanno un lieto fine, a volte no. Non per questo bisogna ferire". L’ex tronista ha spiegato di aver faticato a sopportare l’eccessiva attenzione mediatica e le critiche di chi avrebbe dovuto sostenerli, sottolineando come la fine del rapporto sia stata una decisione condivisa nella vita reale, lontano dalle telecamere.

La risposta (velenosa) di Cristina Ferrara: "Solo assenze e mancanze"

Molto più dura è stata la replica di Cristina Ferrara, che in sostanza ha attribuito all’ex tronista la responsabilità della rottura. In una lunga Instagram story, ha raccontato:

"Non cercavo la perfezione, ma una presenza sincera, capace di restare e condividere (…). Da parte sua è arrivata solo tanta superficialità che mi ha lasciata senza parole-. Ho provato a far funzionare le cose, ma dall’altra parte c’erano solo silenzi, assenze e mancanze".

Lo sfogo social dell’ex tronista, però, è andato avanti con parole taglienti. Cristina ha anche sottolineato la delusione per i tentativi – poi rivelatisi inutili – di ricucire il rapporto che ha iniziato a lacerarsi poche settimane dopo la fine di Uomini e Donne: "Ho cercato più volte di salvare la storia, ma mi sono resa conto che non c’era lo stesso desiderio di costruire qualcosa insieme". E ancora: "Credevo in noi, ma ogni volta mi ritrovavo sola di fronte a un muro di distacco".

La separazione tra Steri e Ferrara chiude, almeno per il momento, un capitolo che aveva catturato l’attenzione del pubblico. I due infatti si erano conosciuti durante la passata edizione di Uomini e Donne e il loro percorso, coronato con la scelta di Gianmarco che aveva preferito la ragazza campana a Nadia Di Diodato, aveva appassionato milioni di persone davanti alla Tv lo scorso maggio. Nonostante la rottura, non è da escludere che l’ex coppia possa ritrovarsi nelle prossime settimane nello studio di Uomini e Donne per un confronto ‘moderato’ da Maria De Filippi.

