Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara scoppiati: "Lui ha lasciato lei, racconteranno tutto da Maria"
Tra silenzi social, pettegolezzi e voci sempre più insistenti, il rapporto tra i due ex protagonisti del dating show sembra essere arrivato al suo epilogo.
Dopo mesi di alti e bassi e continui pettegolezzi, il rapporto tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sembra vivere un momento di grande incertezza. I fan restano in attesa di capire cosa stia realmente accadendo tra i due. Ma intanto vediamo cosa riportano le ultime voci (negative) sulla coppia.
I primi dubbi sulla crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara
Con l’arrivo dell’estate, però, qualcosa ha iniziato a scricchiolare. L’ultimo album condiviso risale a una vacanza a Positano di tre settimane fa, poi il silenzio. Da lì hanno preso piede le indiscrezioni su una presunta crisi, rimbalzate tra social e pagine di gossip. Secondo alcune fonti di Deianira Marzano, sarebbe stato Gianmarco a decidere di mettere fine alla storia: "Si sono ufficialmente lasciati. L’ho saputo da persone molto vicine a loro. Lui ha lasciato lei". A pesare, stando a quanto si vocifera, non solo divergenze caratteriali ma anche il difficile rapporto tra Cristina e l’ambiente familiare e amicale di lui.
Uomini e donne: le conferme sulla rottura di Gianmarco e Cristina
Nelle ultime settimane diversi esperti di gossip hanno dato praticamente per certa la rottura. Deianira Marzano ha parlato di "separazione ufficiale", mentre Amedeo Venza ha spiegato che i due ragazzi sarebbero in attesa del momento giusto per raccontare la fine della loro relazione nello studio di Uomini e Donne, lo stesso in cui erano nati come coppia. Anche Alessandro Rosica si è espresso sulla vicenda, sostenendo che i due non starebbero più insieme e che non saprebbero come comunicarlo senza deludere fan e redazione.
Il silenzio dei diretti interessati
Da parte di Gianmarco e Cristina non è arrivata alcuna conferma o smentita. Entrambi continuano a mantenere un profilo basso, senza alimentare ulteriormente le chiacchiere. Un atteggiamento che lascia spazio a due possibilità: che si tratti di un addio definitivo oppure di una pausa temporanea, in attesa di capire se ricominciare da capo.
Quale sarà il loro futuro?
Per ora resta solo l’incertezza. C’è chi crede che torneranno a sorprendere i fan con un riavvicinamento improvviso e chi, invece, è convinto che la loro avventura sia già finita. Nel frattempo, Gianmarco sembra concentrarsi sul lavoro: ha infatti iniziato una nuova esperienza dietro le quinte di Uomini e Donne come hair stylist. Una cosa è certa: i fan della coppia aspettano ancora una parola chiarificatrice.
Dalla scelta al dopo programma
Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e la loro storia era iniziata tra l’entusiasmo del pubblico. Dopo un trono discusso e spesso commentato, a maggio lui aveva scelto lei e, subito dopo, i due si erano raccontati felici e pieni di emozioni nuove. Cristina aveva parlato di sensazioni "da ragazzina alle prime uscite", mentre Gianmarco aveva spiegato quanto fosse stato strano e bello allo stesso tempo ritrovarsi insieme fuori dal contesto televisivo.
