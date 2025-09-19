Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara al capolinea: la verità sul motivo della separazione Dopo solo qualche mese dalla scelta avvenuta all’interno del dating show di canale 5, la coppia sembrerebbe essere ufficialmente scoppiata: ecco perché.

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne si è concluso lo scorso maggio con la scelta del tronista tra le due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Il ragazzo ha infatti preso la decisione di uscire con Cristina, con la quale ha intrapreso una bella storia d’amore documentata nei mesi successivi anche sui social. Se fino a luglio Gianmarco dichiarava tra le pagine di Chi di avere voglia di continuare a conoscere Cristina sempre di più e vivere a pieno la loro relazione, negli ultimi tempi pare che le cose siano cambiate. Secondo le ultime indiscrezioni, la coppia sarebbe definitivamente scoppiata: ecco i motivi dell’addio e cosa sta accadendo.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, addio definitivo? L’indiscrezione

Si fanno sempre più forti e concrete le voci che vedrebbero la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara al capolinea. "Si sono lasciati e pare sia stato lui a prendere la decisione", riportano le indiscrezioni fornite da Fanpage, alle quali si aggiungono i rumors delle ultime ore secondo i quali la coppia sarebbe addirittura pronta a tornare nel dating show Uomini e Donne per raccontare ciò che è accaduto durante l’estate e cosa avrebbe portato i due ragazzi a lasciarsi.

Ma ovviamente non finisce qui: l’esperta di gossip Deianira Marzano, in questi giorni ha pubblicato sui social ulteriori indiscrezioni e aggiornamenti, rendendo note alcune segnalazioni secondo le quali Cristina Ferrara avrebbe confermato la rottura con Gianmarco. "Cristina ieri all’evento ha confermato che non sta più con Steri. Una ragazza l’ha incontrata là e le ha chiesto se va tutto bene con lui, lei ha risposto che si sono lasciati ed è andata via. Stava con un’amica che ha sorriso quando Cristina ha detto che non sta più con Gianmarco", riporta la Marzano. A questa si sarebbe poi aggiunta un’ulteriore segnalazione sui motivi dell’addio: "Sabato ho incontrato lui (Gianmarco Steri ndr) e gli ho sentito dire che lei era troppo gelosa e non potevano andare avanti".

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato commenta l’addio tra Cristina e Gianmarco

Le indiscrezioni su questa presunta rottura hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo, arrivando anche agli occhi e alle orecchie di Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice di Gianmarco Steri. "Me lo aspettavo, non li ho mai visti molto… secondo me c’era una grande attrazione fisica tra loro, molto, si percepiva, anche io stando lì la percepivo, però mentale… […] Boh, anche a livello di contenuti non li ho mai visti troppo… mi sembravano due quindicenni nel pieno degli ormoni, e poi ad un certo punto, la cosa è stata fatta, e si scarica tutto", ha raccontato Nadia tra le pagine di Che Donna, rivelando di non essere rimasta stupita da questo addio.

