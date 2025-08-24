Uomini e Donne, Gemma Galgani da dama a cameriera: le foto fanno il giro del web Nelle ultime ore sono emerse online alcune foto che ritraggono la dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani, vestita da cameriera, con tanto di foto a dimostrarlo

Dopo i recenti problemi di salute, Gemma Galgani, nota dama del cosiddetto Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, si reinventa. Pare infatti che, dopo 15 anni in tv, stia valutando seriamente l’idea di lasciarsi alle spalle il mondo della televisione (solo per un certo periodo o per sempre?) e continuare la sua vita lontana dai riflettori: adesso la 75enne farebbe la cameriera in un bar e darebbe consigli su menù e amore. A riportare l’indiscrezione è Nuovo, che le dedica un articolo con tanto di foto che stanno facendo il giro del web in queste ore. Ma vediamo cosa si legge nel post condiviso sui social dal direttore della nota rivista di gossip.

Gemma Galgani da dama in Uomini e Donne a cameriera

Stando a una recente indiscrezione emersa sui social, Gemma avrebbe deciso di non tornare in tv dopo 15 anni di presenza fissa, anche se non vi è ancora alcuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata. Al momento, infatti, si tratta solo di un’indiscrezione lanciata dalla rivista settimanale Nuovo, il cui direttore Riccardo Signoretti ha pubblicato una serie di foto in cui si vede Gemma Galgani vestita da cameriera che prende le ordinazioni in un locale di Saint Vincent (in Valle d’Aosta). Queste le parole presenti nella didascalia del post condiviso su Instagram: "Gemma Galgani da dama in tv a cameriera in un bar. Il volto di Uomini e donne appare a sorpresa in un locale. Dà consigli sul menù ma anche sulle questioni di cuore, racconta un cliente. A 75 anni, insomma, la storica rivale di Tina Cipollari riesce a stupire anche quando è lontana dagli studi del programma sui sentimenti di Maria De Filippi".

Chi è Gemma Galgani

Ormai da settimane si susseguono notizie clamorose secondo cui Gemma Galgani potrebbe non tornare nella prossima edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che la vede ‘protagonista’ dal 2010. E ora queste immagini spiazzano i fan del programma, perché tutto fa pensare che questi rumor siano veri. Non ci resta che attendere la conferma o smentita della dama che a 75 anni appare ancora in ottima forma.

Ma chi è Gemma Galgani? Nata a Torino nel 1950, ha lavorato per diversi anni come direttrice di teatro nella sua città Natale prima di apparire sul piccolo schermo nel programma Uomini e Donne, dove si è fatta apprezzare sia per le sue storie sentimentali, sia per gli scontri con Tina Cipollari, altro volto simbolo del dating show.

