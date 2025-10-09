Uomini e Donne, Gemma in crisi: le scuse a Mario e il gesto (choc) con Tina Cipollari. Cos'è successo
Nella puntata di oggi del dating show, la dama ha chiesto perdono a Mario per il suo comportamento. Poi un momento di commozione l'ha spinta a lasciare lo studio.
Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è mostrata in tutta la sua fragilità davanti al pubblico del dating show Mediaset. La dama è infatti tornata in studio, dopo le polemiche dello scorso episodio, per scusarsi candidamente con il cavaliere Mario. Non sono mancati i momenti di commozione, ma anche gli attacchi da parte di altre protagoniste del parterre. Ma il vero momento choc è arrivato quando Tina Cipollari ha raggiunto Gemma, rendendosi protagonista di un gesto a dir poco inaspettato. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Uomini e Donne, le scuse di Gemma Galgani a Mario
Oggi a Uomini e Donne si è presa la scena Gemma Galgani, dama storica del programma che ha capito di aver superato il limite nella scorsa puntata. Per questo, è tornata in studio a capo chino, chiedendo scusa al cavaliere Mario per il suo comportamento. "Devo chiederti scusa Mario…Scusami tanto", ha esordito, "io non sono mai stata così…Non mi sento bene con me stessa…è una parte quella che non mi appartiene proprio per niente".
Il cavaliere ha subito accettato le scuse con classe: "Possiamo tranquillamente frequentarci…Non necessariamente dobbiamo essere fidanzati, si può essere pure amici. Sei una bella persona…Lo penso davvero". Chi però ha attaccato la dama è stata Magda, che non ha perdonato a Gemma le parole dette in precedenza: "Ci sono state delle belle offese…Ha recuperato? Per una donna come te di classe dicendo quelle cose…".
Chiamata di nuovo in causa, la Galgani si è difesa con le unghie: "Non riesco neppure a parlare…Qua ci sono dei sentimenti veri…Ho reagito malissimo perché con Mario c’era un senso di familiarità. Ma perché devi essere così maligna nei miei confronti? Parla per te…Non mi sono innamorata. Perché vai oltre?". E anche Gianni Sperti è corso in aiuto della dama: "C’è solo da apprezzare quello che ha fatto…Tanto di cappello".
L’abbraccio inatteso tra Tina Cipollari e Gemma Galgani
L’impasse è poi stata risolta con un ballo al centro dello studio per Gemma e Mario. Anche se poco dopo, la dama ha avuto un altro momento di crisi. "Forse è meglio che esco un attimo", ha affermato a mezza voce. Ed è qui che il pubblico di Uomini e Donne ha assistito a una scena senza precedenti. Seguita a ruota dall’opinionista Tina Cipollari, Gemma è stata consolata con tenerezza: "Mettiti qui Gemma…Ti vuoi sdraiare?". E alla fine tra le due è scattato un abbraccio. Mentre Mario raggiungeva la sua dama visibilmente stupefatto.
