Uomini e Donne, Francesca Sorrentino spara (ancora) su Gianluca Costantino: "Non è stata una scelta di cuore" L'ex tronista del dating show, dopo giorni di polemiche e accuse, ha raccontato ai followers Instagram la sua versione dei fatti sulla scelta. Ecco tutti i dettagli.

Ieri l’aveva promesso, oggi l’ha fatto. L’ex tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino ha finalmente svelato la sua versione dei fatti ai followers. Se n’era andata mano nella mano con Gianluca Costantino, ma in maniera goffa e poco convincente. Da lì le voci su una mancanza di interesse verso il corteggiatore, che già circolavano in precedenza, dato che Francesca era andata a sedersi sul trono appena dopo la rottura (ennesima) con l’ex Manuel Maura. Ma siccome le accuse e le speculazioni non si fermavano – comprese le voci su una fine anticipata della frequentazione con Costantino – la Sorrentino ha scelto di parlare chiaramente. Ecco tutti i dettagli qui sotto.

Uomini e Donne, Francesca Sorrentino svela la verità su Gianluca Costantino

Il racconto di Francesca Sorrentino è arrivato oggi, 28 febbraio 2025, all’interno delle sue storie Instagram. "Ciao a tutti", ha esordito l’ex Temptation, "allora ieri avevo detto che avrei raccontato come sono andate a finire le cose dopo il programma, un po’ perché ne sto leggendo di ogni. Vedo persone che sentenziano e raccontano fatti della mia vita, su delle dinamiche della mia vita inesistenti. E un po’ per rispetto. Soprattutto per rispetto per chi mi ha seguita per 5 mesi".

Poi la Sorrentino ha proseguito: "Non pensavo ce ne fosse bisogno, ma c’è bisogno di specificare che quando io ho fatto la scelta non è stata una scelta in cui ero sentimentalmente presa. Non è stata una scelta di cuore, credo non ci sia bisogno che lo dicono terzi, credo sia stato un po’ scontato, perché comunque al di là delle dinamiche sono arrivata a fare una scelta in cui una persona mi piaceva più dell’altra sicuramente ma la scelta che io ho fatto per chi ha seguito il percorso non…Gianluca comunque l’ho visto quattro volte. L’avevo visto quattro, cinque volte".

"Addirittura", ha aggiunto l’ex tronista per chiarezza, "noi non ci eravamo mai baciati, ci siamo baciati il giorno della scelta. Quindi ho scelto una persona dicendole di conoscerla fuori. Non ci sono stati petali. Una volta usciti dal programma io ho detto a Gianluca di conoscerci nella tranquillità, nella normalità, rispettando i tempi. Senza magari forzarci di mostrarci troppo fidanzati anche tra di noi. Rientrare un attimo anche nella dimensione della realtà".

La frequentazione con Costantino e i dubbi di Francesca

"Abbiamo passato dei giorni insieme", ha detto ancora Francesca Sorrentino, completamente immersa nella sua confessione social. "Una volta che abbiamo passato dei giorni insieme noi non ci siamo trovati. lo non mi sono trovata e lui di conseguenza neanche. E quindi è stato opportuno interrompere questa conoscenza. Non è stato preso in giro nessuno, sfiderei chiunque a fidanzarsi dopo quattro volte che ha visto una persona".

Ma lo sfogo non si è certo fermato qui: "Credo che le cose o scattino o non scattino. Non è scattata, ma detto questo siamo in rapporti serenissimi. lo gli voglio bene, lui lo sa. Non è successo niente di quello che ho letto sui social. Speravo che le cose andassero diversamente perché anche io mi auguravo di innamorarmi, di fare una scelta con i petali, che scoppiasse l’amore. Non è successo purtroppo. Su questo sono molto fatalista. Credo che evidentemente le cose non dovessero andare. Non era quello il mio momento".

Alla fine, Francesca Sorrentino si anche è aperta con i followers sul suo futuro. "Aspettiamo", ha concluso, "e nel caso in cui dovesse arrivare sono qui che l’accolgo a braccia aperte, nel mentre me ne sto da sola che comunque sto bene anche da sola. Anche se comunque mi piacerebbe innamorarmi, mi piacerebbe trovare una persona, però più si cerca più a quanto pare non si trova. Neanche posso forzare le cose per paura di stare da sola o fingere di stare bene con una persona con cui non mi trovo perché ho fatto un programma e forzarmi di fare delle cose che non mi sento di fare, per fare due copertine come mi avete detto voi. Quindi così sono andate le cose, questo è il mio racconto, questa è la verità. Poi se qualcuno vuole replicare raccontando un’altra versione dei fatti, sono qui."

La reazione social di Gianluca Costantino

A stretto giro di posta, anche Gianluca Costantino ha voluto dire la sua. Il corteggiatore di Uomini e Donne, evidentemente al corrente dello sfogo della Sorrentino, ha avvisato i suoi followers con un messaggio lapidario: "Ho appena preso visione tramite social di alcune stories che ‘indirettamente’ mi riguardano. Come promesso vi racconterò come sono andate le cose alla fine del programma". Non resta che attendere la sua versione dei fatti. Così finalmente sapremo dove si annida la verità.

