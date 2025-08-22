Uomini e Donne, Flavio Ubirti nuovo tronista: l’indiscrezione dopo Temptation Island L’ex tentatore, dopo aver già conquistato il pubblico con la sua bellezza, tornerà su Canale 5 nell’iconico dating show di Maria De Filippi: scopriamo di più.

L’ultima edizione di Temptation Island ha visto tra i protagonisti indiscussi il tentatore Flavio Ubirti, che fin dalla sua prima apparizione ha conquistato sia le fidanzate in gioco che il pubblico a casa. Il ragazzo toscano si è infatti fatto notare dapprima per il fisico scolpito e il sorriso mozzafiato, e successivamente anche per la profondità dei suoi discorsi e il legame instaurato durante il programma con Denise Rossi (poi sfociato nel nulla). Ebbene, è notizia di queste ultime ore l’approdo di Flavio a Uomini e Donne come nuovo tronista: scopriamo di più.

Flavio Ubirti nuovo tronista di Uomini e Donne

A seguito del grande interesse suscitato dal tentatore Flavio Ubirti dopo la sua prima apparizione a Temptation Island, sono state tante le persone a ipotizzare un futuro a Uomini e Donne per il bel ragazzo toscano. Ebbene, dalle ultime indiscrezioni fornite da Davide Maggio, pare proprio che Maria De Filippi abbia voluto prendere la palla al balzo e accontentare il pubblico. È infatti delle ultime ore la notizia secondo cui Flavio Ubirti sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne nell’edizione in partenza in autunno.

A rivelare indirettamente il suo prossimo impegno con Mediaset e Canale 5 sarebbe stato Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio Baldaccio Bruni di Anghiari. "Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare. […] Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi", avrebbe infatti raccontato il direttore, come riportato da Davide Maggio.

Flavio Ubirti, dal calcio ai programmi di Maria De Filippi

Da quanto sta emergendo, Flavio avrebbe dunque deciso di lasciare la carriera nel calcio, dopo aver giocato per anni nella squadra dell’Arezzo e nella Nazionale Under 17 come portiere, per dedicarsi ufficialmente al suo percorso nel mondo della televisione. Dopo aver già fatto esperienza a Temptation Island, il format di successo di Maria De Filippi, l’ex tentatore sarebbe dunque pronto a continuare la sua avventura con queen Mary approdando anche a Uomini e Donne per trovare, tra le altre cose, anche la donna della sua vita. Nella clip di presentazione per Temptation, Ubirti aveva rivelato di vedere nel proprio futuro una famiglia e dei figli, e chissà che questo sogno non possa dunque avverarsi prima del previsto proprio grazie a Uomini e Donne.

