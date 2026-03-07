Uomini e Donne, ex tronista amatissimo vittima di un incidente stradale: "Ero sulla barella in ospedale, immobilizzato" Grande spavento per i fan del dating show di Maria De Filippi, dopo che un celebre tronista del programma ha reso noto di essere in ospedale dopo un incidente.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Jack Vanore, ex tronista di Uomini e Donne, è stato recentemente protagonista di un episodio drammatico che ha lasciato molti dei suoi follower con il fiato sospeso. L’imprenditore ha condiviso direttamente con il pubblico la sua esperienza, raccontando sui social media i momenti difficili vissuti durante e dopo l’incidente stradale di cui è stato vittima.

Uomini e Donne: l’incidente di Jack Vanone

L’incidente è avvenuto mercoledì 4 marzo. Il giorno successivo, Jack Vanore ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un video sul suo profilo Instagram, in cui appare disteso e immobilizzato su una barella ospedaliera, mentre attende gli accertamenti medici. "Ho avuto un incidente in auto", con queste parole ha immediatamente catturato l’attenzione dei suoi oltre mezzo milione di follower, per poi precisare: "Non mi sono rotto niente, ma diciamo che non ne sono uscito proprio fresco". In quell’istante si è trovato ad affrontare un episodio insolito: un altro paziente gli si è avvicinato per raccontargli i suoi problemi. Jack, pur essendo immobilizzato, ha ascoltato con attenzione, dimostrando ancora una volta la sua sensibilità: "Forse è il mio modo di essere, ma anche in quel momento mi è venuto naturale farlo, la vita ti mette alla prova proprio quando meno te lo aspetti… Non so se chiamarla empatia. E voi? In una situazione così avreste fatto lo stesso?"

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le conseguenze emotive dell’incidente

Nonostante l’assenza di fratture o traumi gravi, Jack Vanore ha spiegato di essere ancora molto scosso: "Sono giorni complicati, sono ancora piuttosto scosso". L’imprenditore preferisce non entrare nei dettagli sull’accaduto, sottolineando l’importanza di concedersi il tempo necessario per ritrovare serenità e calma interiore.

L’episodio raccontato da Jack Vanore dimostra che anche quando ci si trova in situazioni di vulnerabilità, si può trovare la forza per ascoltare e supportare chi ci circonda. Intanto il post e il video di Jack Vanore hanno suscitato grande preoccupazione e affetto tra i suoi fan, che si sono mobilitati sui social per manifestargli solidarietà. Per il momento, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha deciso di concentrarsi sulla sua guarigione emotiva e fisica, senza forzare la propria esposizione mediatica. Intanto, sotto i commenti del suo post, lui lascia un’ulteriore precisazione: "La cosa che mi ha colpito di più è stata questa:

ero io quello sulla barella… Ma in quel momento qualcuno aveva comunque bisogno di essere ascoltato. La vita è strana davvero".

Potrebbe interessarti anche