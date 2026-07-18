Uomini e Donne, i nodi vengono sempre al pettine: Cristiana va avanti ed Ernesto torna a fare la vittima. Ma il giochino non convince più
Le nuove segnalazioni su Cristiana Anania riaccendono la reazione dell'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Ma tra frasi lasciate a metà e messaggi velati, c'è chi continua a preferire le insinuazioni alla chiarezza.
Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono una delle tante coppie uscite dall’ultima edizione di Uomini e Donne che sono durate, praticamente, meno dei giorni di fresco di questa calda, bollente, ma tutt’altro che noiosa estate 2026.
La loro rottura non è mai stata sinonimo di trasparenza da entrambe le parti, perché i veri motivi della fine della relazione non sono mai stati realmente raccontati. Da un lato ci sono state le allusioni di lui, dall’altro il classico comunicato standard di lei, con motivazioni piuttosto fuorvianti, affidato al famoso video con cui annunciò la rottura, da un giorno all’altro.
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E quando dico "da un giorno all’altro", chi li ha seguiti sa perfettamente cosa intendo.
Nel giro di poche ore sono passati dal dedicarsi video, frasi d’amore e momenti di vita quotidiana – praticamente ci mostravano anche quando andavano in bagno – alla fine di quella che sembrava una favola.
Nella giornata di ieri sono arrivate alcune segnalazioni che vedrebbero Cristiana accanto a un nuovo ragazzo e, puntuale come il caldo estivo, è arrivata anche la reazione di Ernesto, che non perde occasione per vestire i panni della vittima.
Anche su di lui, in questi mesi, si è detto di tutto: presunti flirt, ipotetiche frequentazioni e nuove conoscenze. Eppure è sempre arrivata la smentita, nemmeno fosse stato accusato di svaligiare un supermercato. Sappiate che, in queste settimane, c’è chi ha perfino cambiato la suoneria del telefono impostando quella della redazione di Uomini e Donne, perché non vede l’ora di sentirsi dire di essere il nuovo tronista o la nuova tronista.
Quello che stona, però, non è tanto la reazione di un ex. Anche se, a dire il vero, non saprei nemmeno definirla gelosia, perché questo implicherebbe che ci sia ancora un sentimento nei confronti di Cristiana.
Qui, secondo me, si tratta di puro e semplice egocentrismo. Del tentativo, ogni volta, di finire al centro di un paio di articoli che aggiornino l’indicizzazione del proprio nome e cognome sui motori di ricerca.
Ma il punto non è nemmeno questo.
Il punto è ciò che Ernesto continua, ancora una volta, a lasciare intendere. Quel suo "dai tempo al tempo", pronunciato come a voler insinuare che quel ragazzo fosse presente già da prima. Non lo so, è un’ipotesi. Ma resta una frase lanciata lì, senza dire davvero nulla.
Ed è proprio questo continuo dire e non dire, questo lasciare intendere per denigrare, che non è mai sinonimo di veridicità né di autenticità.
Cristiana avrà tutto il diritto di rifarsi una vita e iniziare una nuova relazione, oppure no?
Se davvero ha mentito – cosa che, peraltro, ha confermato più volte anche al sottoscritto, spiegandomi che molti motivi non poteva renderli pubblici e che aveva volutamente omesso una parte della verità – allora perché non raccontare una volta per tutte come sono andate realmente le cose, invece di continuare a giocare con le allusioni per ottenere visibilità?
E poi c’è un ultimo dettaglio che, personalmente, mi fa sorridere.
Considerando l’amicizia che lo lega a due ex concorrenti del Grande Fratello Nip, direi che, ancora una volta, la mela non cade mai troppo lontano dall’albero.
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