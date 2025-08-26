Uomini e Donne, Cristiana e Flavio Ubirti sono i nuovi tronisti. L’annuncio social e i video ufficiali La pagina ufficiale del dating show ha diffuso le clip con i nuovi protagonisti del Trono. Lei è siciliana e ha 22 anni. Lui ha sbancato in tv con Temptation. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Tutto è pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne. Compresi i due giovani tronisti, appena annunciati via social dalla pagina ufficiale del programma. Da un lato Flavio Ubirti, grandissimo protagonista di Temptation che ha già fatto perdere la testa a migliaia di fan. Ma la vera sorpresa, dall’altra parte, è la tronista Cristiana. Sconosciuta 22enne originaria di Palermo, si è presentata con un video spigliato e sembra avere tutte le carte in regola per fare incetta di corteggiatori. Scopriamo qui sotto i particolari.

Uomini e Donne, la presentazione ufficiale dei tronisti Flavio e Cristiana

Il Trono di Uomini e Donne 2025 prende forma. E vengono ufficialmente confermate, almeno in parte, le attese della vigilia. Uno dei due tornisti annunciati è infatti Flavio Ubirti, il 24enne toscano che a Temptation Island ha fatto impazzire Denise. E adesso si prepara a fare lo stesso con una valanga di potenziali corteggiatrici. Nel video di presentazione, pubblicato sui social da Witty Tv e dal canale ufficiale di Uomini e Donne, Flavio si è presentato come un ragazzo tranquillo ed equilibrato.

"Vivo con i miei genitori e mio fratello Giulio", ha spiegato, "ho un rapporto bellissimo con tutti. Siamo una famiglia semplicissima, ma non mi hanno mai fatto mancare niente. Cerco di essere educato con tutti. Il mio motto è: se voglio farlo, mi riesce farlo. Sono l’opposto del tipo malessere che piace tanto alle ragazze di oggi, io punto solo sulla bontà d’animo. Quando mi dicono che sono un ragazzo d’altri tempi mi riempio d’orgoglio perché è il più grande complimento che possano farmi".

E ancora, Flavio Ubirti ha chiarito che arriva a Uomini e Donne per fare sul serio. Con la sperazna, chissà, di trovare nel programma la madre dei suoi figli. "Uno dei miei più grandi sogni è diventare babbo", ha detto l’ex Temptation, "vorrei diventarlo da giovane: voglio avere al mio fianco una donna con cui essere sicuro di fare un figlio".

Chi è Cristiana, la nuova tronista di Uomini e Donne

Quanto a Cristiana, la 22enne palermitana presentata come nuova tronista di Uomini e Donne è una perfetta sconosciuta. Ma il video postato sui social ci restituisce subito un’idea chiara del suo carattere: "Sono siciliana doc fiera di esserlo. Sono un vulcano di energia. Caratterialmente sono felice, simpatica, solare, permalosa e logorroica. Dietro questa mia apparente sicurezza ci sono tanti buchi neri: sono figlia di genitori separati e in tantissime occasioni sono stata costretta a fare io da guida a loro. Per fortuna ho avuto i miei nonnini che mi hanno dato protezione e certezze".

Ora non ci resta che aspettare, per vedere in azione i due nuovi giovani tronisti di Uomini e Donne. Le premesse per un ottimo show, anche quest’anno, ci sono tutte.

