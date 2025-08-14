Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina rompono il silenzio (e smentiscono tutti): la verità sulla loro crisi L’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi ha di fatto smentito le numerose voci che parlavano di una possibile rottura col tronista con un video

Crisi o non crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara? Orma da tempo di parla di un presunto momento no (o addirittura di rottura) per la coppia uscita da Uomini e Donne, ma sono stati proprio l’ex tronista e l’ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi a mettere a tacere i rumor con un video pubblicato sui social. Dopo le prima indiscrezioni sulla ‘pace fatta’, dunque, arriva anche la conferma dei diretti interessati. Scopriamo tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la (presunta) crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cos’è successo e perché hanno fatto pace

Lo scorso 30 maggio si è chiusa la stagione 2024-25 di Uomini e Donne con il momento probabilmente più atteso, vale a dire la scelta di Gianmarco Steri. L’ormai ex tronista decise di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Cristina Ferrara ma, fin da subito, la coppia è stata circondata da rumor su una possibile crisi. A partire da un addio al celibato in Spagna senza Cristina le segnalazioni si sono moltiplicate e le sirene di Simona Ventura e del Grande Fratello per Gianmarco non hanno fatto altro alimentare i dubbi sulla coppia. Negli ultimi giorni le voci si erano intensificate ma oggi giovedì 14 agosto 2025 i due sono stati ‘pizzicati’ insieme a Paestum, in provincia di Salerno, come riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Gianmarco e Cristina rompono il silenzio (e smentiscono tutti)

A confermare le recenti indiscrezioni su una ‘pace’ (e soprattutto a smentire i rumor di rottura) ci hanno poi pensato gli stessi Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Sono stati proprio i due diretti interessati ed ex protagonisti di Uomini e Donne a fare chiarezza sulla loro relazione, seppure indirettamente. Cristina ha infatti condiviso sui social un video insieme al suo ragazzo in hotel, appena uscito dalla doccia, chiamandolo anche ‘amore’ nel filmato pubblicato tra le sue storie di Instagram. La coppia scherza infatti sulle condizioni dei capelli dell’ex tronista dopo la doccia (paragonati a quelli di Goku, protagonista del manga Dragon Ball) e tra i due, insomma, sembra essere tornato il sereno, sempre che se ne fosse andato.

