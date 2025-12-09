Trova nel Magazine
Uomini e Donne, l’ultimatum di Flavio Ubirti: “Prendo e vado via”. Perché il tronista vuole mollare tutto

Nella puntata di oggi martedì 9 dicembre 2025 del dating show di Maria De Filippi il tronista si è sfogato con le due corteggiatrici: Alessio sotto accusa

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento Uomini e Donne. Oggi martedì 9 dicembre 2025, infatti, è andata in onda una nuova puntata del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (martedì 9 dicembre 2025): la ‘minaccia’ di Flavio

La puntata di oggi e l’intero destino del Trono classico di Uomini e Donne sono stati segnati dallo ‘sfogo’ di Flavio Ubirti. "Oggi voglio fare un discorso" ha esordito il tronista, chiarendo una volta per tutte la situazione: "Ho fatto capire a entrambe che mi piacete, ho detto quello che sento… voi no, io non so cosa provate, eravate troppo concentrate a pensare ‘cosa fa Nicole’ o ‘cosa fa Martina’ (…) parlate più dell’altra persona che di me". Invece di ascoltare le sue parole, le due corteggiatrici si sono messe a litigare, certificando di fatto quando detto da Flavio, che ha assistito sconsolato all’ennesima sceneggiata. "Se continuate a scappare prendo e vado via io" l’ultimatum del tronista, che ha messo in allarme Nicole e Martina. Flavio vuole semplicemente continuare la frequentazione con entrambe per arrivare alla fatidica scelta, ma per il momento non ha avuto segnali da nessuna e si è trovato lui a corteggiarle: "Non mi avete mai detto niente". Sia Nicole che Martina hanno accettato, ma con talmente poco entusiasmo che Flavio è tornato a sedersi sul Trono, che ora trema sempre di più.

Trono Over, la situazione di Gemma Galgani e Alessio sotto accusa

Per quanto riguarda il parterre del Trono Over di Uomini e Donne la protagonista è stata ancora una volta Gemma Galgani. La storica dama del dating show di Maria De Filippi ha deciso di interrompere la frequentazione con il signor Gianni per non illuderlo. "È un momento un po’ particolare" ha spiegato Gemma, evidentemente ancora ferita da quanto successo con Mario, come sottolineato dall’intero studio. "Hai idealizzato un rapporto che non c’è mai stato" l’ha ‘sgridata’ Gianni Sperti. "Si vede che sei ancora presa… sei innamorata di Mario" ha insinuato Magda (che sta uscendo proprio con Mario), rendendo il clima ancora più teso.

Decisione a sorpresa di Alessio, che ha scelto di chiudere sia con Federica G. e Jone. La vicinanza tra quest’ultima è Gianmaria non è andata giù al cavaliere: "È stato scorretto nei miei confronti, eri scesa per me". "Non sono il suo zerbino" ha chiarito la dama, che continuerà a uscire con Gianmaria, proprio come Federica. "Con lei io continuo a uscire a patto che non esca più con lui" è stato l’aut aut del cavaliere nei suoi confronti, tra i fischi assordanti dello studio.

