Uomini e Donne, Maria De Filippi e Tina Cipollari sconsolate dalla dama ‘de coccio’ e dal cavaliere indeciso: “Torna all’estero” Nella puntata di oggi giovedì 6 novembre 2025 del dating show di Canale 5 i comportamenti di Federico e Alessandro hanno fatto discutere: Marco fuori

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Oggi giovedì 6 novembre 2025, infatti, è andata in onda una nuova puntata del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (giovedì 6 novembre 2025): Federico e Alessandro sotto accusa

Federico e Agnese sono usciti insieme e tra i due è scattato anche un bacio in camera d’albergo. Il cavaliere, però, ha ribadito di non essere interessato e di essere semplicemente "passato dal 50 al 70 per cento di interesse" perché mosso dalla volontà di conquistarla. "Agnese però sei de coccio" ha scherzato Maria De Filippi, sconsolata dalla dama. Quest’ultima ha quindi perso la pazienza: "Forse sono pazza io? Tu saresti anche andato oltre (…) Dici un sacco di stro**ate, sei un bugiardo patologico. Finisce qui". L’incorreggibile Federico ha chiuso con Maria, ma ha già messo gli occhi sulla nuova arrivata Lucia.

Incomprensioni anche tra Alessandro e Tatiana. La dama è sicura di questa storia e si è detta anche pronta a lasciare il programma insieme a lui, ma il cavaliere vorrebbe uscire anche con altre donne del parterre e ha fatto chiamare Paola. "Anche lei a settembre è uscita con un altro" la scusa a dir poco traballante di Alessandro, soprattutto considerando che da quell’uscita è passato più di un mese. Il cavaliere non si è nascosto e ha detto di cercare qualcuno di più giovane, in grado di avere figli e mettere su famiglia con lui. "O con lei o da solo, io lo farei uscire. Torna all’estero, l’italia non ti rimpiange" l’ha liquidato Tina Cipollari senza pietà.

Trono classico: Marco fuori, Nicolò sempre più vicino a Sara

Marco è tornato in studio, ma solo per spiegare la sua decisione di auto-eliminarsi . Nessun ripensamento, infatti, per l’ex corteggiatore di Sata, che non ha affatto gradito il fatto che la tronista abbia fatto richiamare Jakub. "Non faccio a gara con nessuno (…) Non sono un ragazzino come te, ti saluto e me ne vado. Ciao a tutti". Sara, intanto, è uscita con Nicolò: "Con lui sono tranquilla, l’unico mio dubbio è che sia concentrato troppo su di sè, ma mi piace". Anche lui, però, teme il ritorno di Jakub: "Sono leggermente infastidito".

