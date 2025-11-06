Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Uomini e Donne, Maria De Filippi e Tina Cipollari sconsolate dalla dama ‘de coccio’ e dal cavaliere indeciso: “Torna all’estero”

Nella puntata di oggi giovedì 6 novembre 2025 del dating show di Canale 5 i comportamenti di Federico e Alessandro hanno fatto discutere: Marco fuori

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Oggi giovedì 6 novembre 2025, infatti, è andata in onda una nuova puntata del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (giovedì 6 novembre 2025): Federico e Alessandro sotto accusa

Federico e Agnese sono usciti insieme e tra i due è scattato anche un bacio in camera d’albergo. Il cavaliere, però, ha ribadito di non essere interessato e di essere semplicemente "passato dal 50 al 70 per cento di interesse" perché mosso dalla volontà di conquistarla. "Agnese però sei de coccio" ha scherzato Maria De Filippi, sconsolata dalla dama. Quest’ultima ha quindi perso la pazienza: "Forse sono pazza io? Tu saresti anche andato oltre (…) Dici un sacco di stro**ate, sei un bugiardo patologico. Finisce qui". L’incorreggibile Federico ha chiuso con Maria, ma ha già messo gli occhi sulla nuova arrivata Lucia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Incomprensioni anche tra Alessandro e Tatiana. La dama è sicura di questa storia e si è detta anche pronta a lasciare il programma insieme a lui, ma il cavaliere vorrebbe uscire anche con altre donne del parterre e ha fatto chiamare Paola. "Anche lei a settembre è uscita con un altro" la scusa a dir poco traballante di Alessandro, soprattutto considerando che da quell’uscita è passato più di un mese. Il cavaliere non si è nascosto e ha detto di cercare qualcuno di più giovane, in grado di avere figli e mettere su famiglia con lui. "O con lei o da solo, io lo farei uscire. Torna all’estero, l’italia non ti rimpiange" l’ha liquidato Tina Cipollari senza pietà.

Trono classico: Marco fuori, Nicolò sempre più vicino a Sara

Marco è tornato in studio, ma solo per spiegare la sua decisione di auto-eliminarsi . Nessun ripensamento, infatti, per l’ex corteggiatore di Sata, che non ha affatto gradito il fatto che la tronista abbia fatto richiamare Jakub. "Non faccio a gara con nessuno (…) Non sono un ragazzino come te, ti saluto e me ne vado. Ciao a tutti". Sara, intanto, è uscita con Nicolò: "Con lui sono tranquilla, l’unico mio dubbio è che sia concentrato troppo su di sè, ma mi piace". Anche lui, però, teme il ritorno di Jakub: "Sono leggermente infastidito".

Potrebbe interessarti anche

Gemma Galgani - Maria De Filippi

Uomini e Donne, Gemma Galgani ‘tradita’ e furiosa con una dama: “Non ti si può sentire”. Torna Jakub

Nella puntata di oggi mercoledì 5 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi ...
Uomini e Donne - Maria De Filippi

Uomini e Donne, caos e fuga dal Trono classico: Jakub fuori, anche Federico se ne va. Cristiana sotto accusa

Nella puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi due...
Uomini e Donne - Maria De Filippi

Uomini e Donne, Mario ‘smaschera’ una coppia? “Si conoscevano prima del programma, sono d’accordo”. La furia di Gemma

Nella puntata di oggi venerdì 31 ottobre 2025 del dating show di Maria De Filippi il...
Gemma Galgani

Uomini e Donne, Gemma crolla: le scuse a Mario e il gesto storico con Tina Cipollari. Cos'è successo

Nella puntata di oggi del dating show, la dama ha chiesto perdono a Mario per il suo...
Uomini e Donne

Uomini e Donne, Tina Cipollari si ‘gode’ il nuovo tronista Flavio: “Una luce nelle tenebre”. Cosa è successo nella prima puntata

Oggi lunedì 22 settembre 2025 è andata in scena la prima puntata della nuova edizion...
Martina De Ioannon

Uomini e Donne, la verità di Martina De Ioannon su Gianmarco: “Non ho mai tradito”. Ciro Solimeno si prende il Trono tra gli applausi

Nella puntata di oggi martedì 4 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è ...
Uomini e Donne, anticipazioni e caos

Uomini e Donne, anticipazioni e caos: baci, notte di passione e Tina e Gianni Sperti ribaltano una dama

Nelle registrazioni del dating show il clima è già bollente e i due opinionisti se l...
Mario Adinolfi

Uomini e Donne, Mario Adinolfi affonda Tina Cipollari: "Trash inarrivabile"

Il giornalista risponde a modo suo alla regina degli opinionisti del dating show di ...
Amadeus

La Corrida, Amadeus si prende la star di Uomini e Donne: la svolta per evitare il flop sul Nove

Tina Cipollari, opinionista del dating show di Maria De Filippi, si unirà all'ex Rai...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Ciro Solimeno

Ciro Solimeno
Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi
Arianna Cirrincione

Arianna Cirrincione
andrea-delogu

Andrea Delogu

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963