Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Uomini e Donne, Gemma Galgani ‘tradita’ e furiosa con una dama: “Non ti si può sentire”. Torna Jakub

Nella puntata di oggi mercoledì 5 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi la tronista Sara ha deciso di richiamare l’ex corteggiatore di Cristiana

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Oggi mercoledì 5 novembre 2025, infatti, è andata in onda una nuova puntata del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (mercoledì 5 novembre 2025): la furia di Gemma Galgani

Dopo la cocente rottura con Mario (che le ha preferito Cinzia), Gemma Galgani aveva messo gli occhi su Paolo. Peccato, però, che Cinzia sia uscita anche con Paolo. Una brutta batosta per la storica dama del dating show, che non ha preso affatto bene la cosa. Gemma non le ha mandate a dire a nessuno e si è scagliata sia contro Mario (definito "insopportabile, cafone e un gran maleducato") che contro Cinzia. Quest’ultima ha chiuso sia con Enrico che con lo stesso Mario, e naturalmente in tanti a questo punto iniziano a dubitare che il suo unico interesse sia quello di tornare al centro dello studio: "Non provi mai niente per nessuno. Non ti si può sentire" l’attacco furioso di Gemma.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Trono Over e Trono classico: Guido sotto accusa, il ritorno di Jakub (da Sara)

Federica C. e Guido hanno deciso di ripartire dopo le incomprensioni (lei voleva continuare a conoscerlo fuori dal programma, lui preferì le telecamere). "Ho già pensato a un giorno per uscire, ma non è questo il giorno" ha fatto sapere lui, scatenando ancora le discussioni tra cavalieri e non solo: "Sei pronto o no? Se sai il giorno sì, non ti inventare *****ate" lo sfogo di Gianni Sperti.

Spazio poi al Trono classico con un clamoroso colpo di scena. Jakub, auto-eliminatosi due puntate fa perché deluso da Cristiana, è stato richiamato dall’altra tronista, Sara. "Fino a oggi non mi ero mai esposta per rispetto di Cristiana ma ti ho sempre apprezzato, sia dal punto di vista estetico che per i tuoi comportamenti" ha spiegato la ragazza. Cristiana l’ha definito un "falso" per essere tornato sotto la luce dei riflettori, ma Tina Cipollari ha evidenziato: "Cosa c’è di male? A Cristiana brucia ma Sara ha fatto benissimo. Fregatene".

Potrebbe interessarti anche

Uomini e Donne - Maria De Filippi

Uomini e Donne, caos e fuga dal Trono classico: Jakub fuori, anche Federico se ne va. Cristiana sotto accusa

Nella puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi due...
Uomini e Donne - Maria De Filippi

Uomini e Donne, Mario ‘smaschera’ una coppia? “Si conoscevano prima del programma, sono d’accordo”. La furia di Gemma

Nella puntata di oggi venerdì 31 ottobre 2025 del dating show di Maria De Filippi il...
Uomini e Donne, anticipazioni e caos

Uomini e Donne, anticipazioni e caos: baci, notte di passione e Tina e Gianni Sperti ribaltano una dama

Nelle registrazioni del dating show il clima è già bollente e i due opinionisti se l...
Gemma Galgani

Uomini e Donne, Gemma crolla: le scuse a Mario e il gesto storico con Tina Cipollari. Cos'è successo

Nella puntata di oggi del dating show, la dama ha chiesto perdono a Mario per il suo...
Uomini e Donne

Uomini e Donne, Tina Cipollari si ‘gode’ il nuovo tronista Flavio: “Una luce nelle tenebre”. Cosa è successo nella prima puntata

Oggi lunedì 22 settembre 2025 è andata in scena la prima puntata della nuova edizion...
Martina De Ioannon

Uomini e Donne, la verità di Martina De Ioannon su Gianmarco: “Non ho mai tradito”. Ciro Solimeno si prende il Trono tra gli applausi

Nella puntata di oggi martedì 4 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è ...
Uomini e Donne - Maria De Filippi

Uomini e Donne parte col botto, al via le registrazioni e colpo di scena: l’ex tronista è già nella bufera

Iniziate le riprese delle prime puntate della nuova edizione dating show di Maria De...
Uomini e Donne, Gemma Galgani da dama a cameriera: le foto

Uomini e Donne, Gemma Galgani da dama a cameriera: le foto fanno il giro del web

Nelle ultime ore sono emerse online alcune foto che ritraggono la dama di Uomini e D...
Anticipazioni Uomini e donne 2025

Uomini e Donne, due tronisti ufficiali, uno cacciato e prime dinamiche choc

Il dating show di Maria De Filippi riapre le sue porte lunedì 22 settembre 2025 alle...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

La dama Gemma Galgani

Gemma Galgani
Barbara De Santi

Barbara De Santi
Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi
Uomini e Donne - Cristiana Anania

Cristiana Anania

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963