Uomini e Donne, Gemma Galgani ‘tradita’ e furiosa con una dama: “Non ti si può sentire”. Torna Jakub
Nella puntata di oggi mercoledì 5 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi la tronista Sara ha deciso di richiamare l’ex corteggiatore di Cristiana
Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Oggi mercoledì 5 novembre 2025, infatti, è andata in onda una nuova puntata del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Uomini e Donne, la puntata di oggi (mercoledì 5 novembre 2025): la furia di Gemma Galgani
Dopo la cocente rottura con Mario (che le ha preferito Cinzia), Gemma Galgani aveva messo gli occhi su Paolo. Peccato, però, che Cinzia sia uscita anche con Paolo. Una brutta batosta per la storica dama del dating show, che non ha preso affatto bene la cosa. Gemma non le ha mandate a dire a nessuno e si è scagliata sia contro Mario (definito "insopportabile, cafone e un gran maleducato") che contro Cinzia. Quest’ultima ha chiuso sia con Enrico che con lo stesso Mario, e naturalmente in tanti a questo punto iniziano a dubitare che il suo unico interesse sia quello di tornare al centro dello studio: "Non provi mai niente per nessuno. Non ti si può sentire" l’attacco furioso di Gemma.
Trono Over e Trono classico: Guido sotto accusa, il ritorno di Jakub (da Sara)
Federica C. e Guido hanno deciso di ripartire dopo le incomprensioni (lei voleva continuare a conoscerlo fuori dal programma, lui preferì le telecamere). "Ho già pensato a un giorno per uscire, ma non è questo il giorno" ha fatto sapere lui, scatenando ancora le discussioni tra cavalieri e non solo: "Sei pronto o no? Se sai il giorno sì, non ti inventare *****ate" lo sfogo di Gianni Sperti.
Spazio poi al Trono classico con un clamoroso colpo di scena. Jakub, auto-eliminatosi due puntate fa perché deluso da Cristiana, è stato richiamato dall’altra tronista, Sara. "Fino a oggi non mi ero mai esposta per rispetto di Cristiana ma ti ho sempre apprezzato, sia dal punto di vista estetico che per i tuoi comportamenti" ha spiegato la ragazza. Cristiana l’ha definito un "falso" per essere tornato sotto la luce dei riflettori, ma Tina Cipollari ha evidenziato: "Cosa c’è di male? A Cristiana brucia ma Sara ha fatto benissimo. Fregatene".
