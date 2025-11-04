Uomini e Donne, la verità di Martina De Ioannon su Gianmarco: “Non ho mai tradito”. Ciro Solimeno si prende il Trono tra gli applausi Nella puntata di oggi martedì 4 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è tornata l’ex tronista per confessare tutto sulla rottura e la nuova storia

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Oggi martedì 4 novembre 2025, infatti, è andata in onda la seconda puntata settimanale del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (martedì 4 novembre 2025): la confessione di Martina De Ioannon

Nel pomeriggio di Uomini e Donne si è tornati a parlare del caos scatenato dal Trono classico della scorsa stagione. Dopo il duro confronto con Ciro Solimeno, oggi Gianmarco Steri si è presentato in studio mano nella mano con Martina De Ioannon (assente, invece, la sua ex Cristina). Anche l’ex tronista e volto di Temptation Island ha ammesso di avere iniziato a frequentare Gianmarco dopo la rottura con Ciro (che aveva scelto lo scorso gennaio, preferendolo proprio a Steri): "È l’inizio di una storia". Martina ha negato di avere lasciato Ciro ‘per questioni economiche’, ma il suo ex corteggiatore è stato comunque trattato in maniera poco delicata, soprattutto sui social. Come se non bastasse, l’ex tronista non era riuscita a confessargli di avere rivisto Gianmarco e provato qualcosa per lui. "È chiaro che non sia stato un caso che si siano rivisti" ha sentenziato Maria De Filippi: "C’era qualcosa in sospeso da prima evidentemente. La tempistica secondo me è relativa, ma la maggior parte della gente pensa che sia stato un tradimento".

L’ipotesi tradimento, l’ex tronista sotto attacco: cos’è successo con Gianmarco e Ciro (che si siede sul Trono)

Martina De Ioannon ha negato tutto ("Non ho mai tradito, ho la coscienza pulita"), ma è finita comunque sotto accusa per il suo comportamento e Gianmarco ha provato a difenderla: "Ma qui dentro siete tutti santi? Non avete mai sbagliato in vita vostra?". Il suo (goffo) tentativo non ha fatto altro che alimentare i dubbi: "Non è possibile che la frequenta da una settimana e la difende così" l’ipotesi di un furioso Gianni Sperti. Secondo Maria De Filippi probabilmente vedere Gianmarco sul Trono la scorsa primavera, circondato da ragazze, potrebbe avere ‘aiutato’ Martina a cambiare idea ("Un po’ di fastidio forse lo provava"). L’opinione di tutti, dunque, è che avrebbe dovuto essere più sincera con Ciro fin dall’inizio. "Dei segnali ci saranno stati…" si è detta d’accordo Tina Cipollari. Martina ha infine chiesto scusa a Ciro, a cui Maria De Filippi ha offerto il Trono classico di Uomini e Donne tra gli applausi. Cristina, l’ex compagna di Gianmarco, si è invece limitata a scrivere un biglietto: "Ho deciso di non venire (…) Ormai è del tutto irrilevante per me, mi sono trovata con una persona che mi ha ignorato completamente (…) Non ho nulla da condividere, auguro loro il meglio".

