Uomini e Donne, Mario 'smaschera' una coppia? "Si conoscevano prima del programma, sono d'accordo". La furia di Gemma

Si chiude un’altra settimana di Uomini e Donne. Oggi venerdì 31 ottobre 2025, infatti, è andata in onda l’ultima puntata settimanale del dating show di Maria De Filippi nel consueto slot del daytime pomeridiano di Canale 5. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (venerdì 31 ottobre 2025): il duro attacco di Mario

La puntata di oggi è ripartita dal triangolo di Enrico, Cinzia e Mario. Quest’ultimo è finito al centro delle polemiche dopo il suo regalo alla dama, preso di mira da Gemma Galgani e Magda, ancora con il dente avvelenato nei confronti del cavaliere. "A me non hai mai regalato niente (…) Con te ho conosciuto proprio il peggio della trasmissione" si è sfogata Gemma, mentre Magda ha deciso di restituirgli il cellulare che le aveva donato: "Me l’hai pure rinfacciato, vergognati".

Per quanto riguarda Cinzia, invece, Mario non sta apprezzando la vicinanza con Enrico e ha addirittura ha accusato i due, sostenendo che si conoscessero prima del programma (lavoravano nello stesso compro oro) e che quindi siano d’accordo: "Fa troppe cose per lui… Qualche dubbio ce l’ho". Oggetto della polemica, manco a dirlo, ancora una volta i regali, ma i due continueranno a vedersi (tra i fischi dello studio). Tina Cipollari non ha dubbi: "Lo fanno solo per tornare a centro studio". Anche Gianni Sperti, spazientito, ha condiviso: "Sento parlare di cellulari, di caciocavallo, di pigiami… ma mai di sentimenti (…) Sta giocando, ridicola".

Le ultime sul Trono Over: la situazione tra Federica e Guido si complica

Il ‘problema’ della luce riflettori e delle telecamere attanaglia anche Guido e Federica, che non si sono più ritrovati dopo le polemiche. "Ha trovato la scusa per lasciarmi, è contraddittorio". La sensazione è che il cavaliere sia innamorato ma non voglia uscire dal programma: la dama stava per chiudere, ma ha deciso di dargli "un’altra possibilità". Tra le altre novità del Trono Over, Federico continuerà a vedersi con Annamaria, mentre non proseguirà la frequentazione con Vincenza. Per lui si sono presentate anche Jenny e Alessandra C.; quest’ultima rimarrà nel parterre.

