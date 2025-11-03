Uomini e Donne, caos e fuga dal Trono classico: Jakub fuori, anche Federico se ne va. Cristiana sotto accusa Nella puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi due corteggiatori hanno lasciato il programma: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Si apre un nuovo mese e una nuova settimana per Uomini e Donne. Oggi lunedì 3 novembre 2025, infatti, è andata in onda la prima puntata settimanale del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (lunedì 3 novembre 2025): il Trono classico

Si complica la situazione del Trono di Cristiana, che ha dovuto affrontare la furia di Jakub: "Mi devi dimostrare che ci tieni, se no mandami a casa". La tronista non vede ancora sincerità da parte del corteggiatore (che ritiene "troppo costruito") e lui per tutta risposta ha deciso di andarsene e di auto-eliminarsi. "Non sentivo le farfalle nello stomaco, pensavo a Ernesto e Federico. Inutile prenderlo in giro" ha ammesso Cristiana, che intanto è uscita in esterna per chiarire proprio con Ernesto, dando buca all’ultimo a Federico. Quest’ultimo è parso quasi rassegnato ("Non l’ho ancora capita dopo mesi") e l’indecisione ed egocentrismo della tronista hanno stufato anche lui, che ha salutato Maria De Filippi e lasciato il programma. "Ottima scelta" il commento di Tina Cipollari, ma Cristiana l’ha rincorso e la sensazione è che le discussioni siano tutt’altro che finite qui.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le ultime sul Trono Over: il comportamento di Guido fa discutere, nuovi flirt per Gemma?

Rosanna è ‘presa’ da Roberto ma, a sua insaputa, quest’ultimo è uscito anche con Gloria per ben due volte, con cui si sta "divertendo come un pazzo". La dama non ha preso affatto bene la cosa e ha deciso di chiudere. Sotto accusa (di nuovo) anche Guido, che secondo molti è ancora interessato proprio a Gloria, ma fa del ‘vittimismo’ sia con lei che con Federica C. perché troppo affezionato al centro dello studio e alla luce dei riflettori. Maria De Filippi ha provato ad aiutare Gemma a dimenticare Mario una volta per tutte chiedendo le sue preferenze nel parterre: "Ma a te non piace nessun’altro?". La storica dama di UeD ha fatto il nome di Paolo, il quale però ha elegantemente declinato: "È una signora che adoro, la considero un’amica da anni…". Gemma ha dunque ballato con Francesco.

Potrebbe interessarti anche