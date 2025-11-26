Uomini e Donne, arrivano Pio e Amedeo a corteggiare Gemma Galgani (e scatta il bacio). Batosta per Barbara Nella puntata di oggi mercoledì 26 novembre 2025 anche il duo comico ha preso parte al dating show di Maria De Filippi su Canale 5: cos’è successo

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Oggi mercoledì 26 novembre 2025, infatti, è andata in onda una nuova puntata del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (mercoledì 26 novembre 2025): Pio e Amedeo arrivano per Gemma Galgani, le ultime dal Trono Over

Due giovani cavalieri a sorpresa per Gemma Galgani. "Sono molto amici tra loro" la premessa di Maria De Filippi, che ha poi fatto entrare in studio nientemeno che Pio e Amedeo. Siparietto esilarante al centro dello studio, con i due comici foggiani a corteggiare la storica dama del dating show di Canale 5 per poi presentare il loro nuovo film Oi vita mia, con la partecipazione di Lino Banfi e al cinema da domani. "Sono indecisa, mi potreste interessare tutti e due" ha scherzato Gemma, che ha scelto di ‘tenere’ Pio, con il quale si è poi abbandonata a un lungo bacio durante il ballo lento tra gli iconici petali di UeD. Tornando a Roberto S. (con cui Gemma sta uscendo), le cose stanno andando bene, ma non è successo ancora nulla. "Ci sto bene" non si è sbilanciata la dama, ancora turbata dalla rottura con Mario: "Mi sono rassegnata, ma non è stata una passeggiata".

Dopo quasi un mese di frequentazione, Barbara si è stufata dello ‘sfuggente’ Edoardo: "È impossibile sentirsi". La dama ha anche scoperto che il cavaliere ha baciato Cinzia M., ma a quanto pare si è trattato solo di un ‘dettaglio’ in una situazione già compromessa: "Sono contenta per loro". I due hanno vedute completamente diverse e hanno avuto un duro confronto in studio: "Sei un vampiro che mi ha portato via l’energia, vai a succhiare da un’altra parte…". La sensazione è che la ‘pesantezza’ di Barbara sia stata ancora una volta determinante. "Esagerata, dovresti essere più leggera" la sentenza di Tina Cipollari tra gli applausi del pubblico. Altra batosta sentimentale per la dama, che non ha accettato le critiche.

Trono classico, Sara e Jakub sempre più vicini: fuga di corteggiatori

Sara ha avuto un’esterna con Jakub e tra i due è scattato un altro bacio. "Sono felice, è stata una conferma" ha dichiarato il cavaliere; "Va sempre meglio, è un ragazzo maturo" le parole della tronista. Rimasto ‘ai box’ per tanto tempo, Nicolò si è tirato indietro e, con grandissima eleganza, ha lasciato il programma: "Mi sembra che tu la scelta l’abbia già fatta, ti faccio un grande in bocca al lupo". Sara ha inoltre deciso di eliminare Andrea. Tomas è rimasto, ma chiaramente turbato dalla situazione attuale.

