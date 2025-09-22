Uomini e Donne, Tina Cipollari si ‘gode’ il nuovo tronista Flavio: “Una luce nelle tenebre”. Cosa è successo nella prima puntata Oggi lunedì 22 settembre 2025 è andata in scena la prima puntata della nuova edizione del dating show di Maria De FilippI: Gemma Galgani subito protagonista

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Uomini e Donne è tornato. Oggi lunedì 22 settembre 2025, infatti, è ufficialmente iniziata la nuova edizione del dating show Mediaset con la prima puntata stagionale. A partire da oggi UeD tornerà nel consueto slot del daytime pomeridiano di Canale 5 alle ore 14:40. Al timone del programma, ovviamente, la conduttrice e padrona di casa Maria De Filippi, affiancata dalla confermatissima coppia di opinionisti composta da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la prima puntata: cos’è successo

La stagione 2025/26 di Uomini e Donne non poteva che ripartire da una delle protagoniste storiche del programma condotto da Maria De Filippi, vale a dire Gemma Galgani. Ritrovatasi all’interno di uno scomodo triangolo con Marina nella scorsa edizione del dating show, la dama si era alleata con la ‘collega’ del parterre femminile ed entrambe avevano chiuso con Arcangelo. A quanto pare, però, in estate il cavaliere è tornato alla carica e ha chiesto a Marina di riprendere la frequentazione, ma senza successo: "È un bluff, non ci credo". Arcangelo si era detto disposto anche a ‘prendere un caffè’ con Gemma, ma ci avrebbe ripensato. "Devo stare anche zitta secondo te? Sono polemica quanto mi pare" ha tuonato la dama tornando a sedersi. Un’altra vecchia conoscenza del parterre, Sabrina, ha accettato un appuntamento con il neoarrivato Joseph.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Flavio Ubirti, il nuovo tronista arriva da Temptation Island

Il primo tronista della nuova edizione di Uomini e Donne è Flavio Ubirti. Arrivato direttamente da Temptation Island – dove ha ‘conquistato’ tutte le fidanzate fin dal primo giorno – il calciatore toscano ha ammesso di essere alla ricerca dell’amore vero, di una persona con cui mettere su famiglia. "Sei uno splendore, hai portato una luce nelle tenebre" il commento scherzoso di Tina Cipollari, estasiata dalla possibilità di avere seduto al suo fianco il bel tronista. Quest’ultimo avrà un appuntamento al buio con una delle tante corteggiatrici arrivate in studio per lui.

La seconda tronista di UeD è Cristiana Anania, 22 anni, siciliana doc e "fiera di esserlo". Giovane speaker radiofonica, anche la ragazza ha le idee ben chiare: "L’amore per me è vita e io ho voglia di vivere". Maria De Filippi ha svelato un retroscena molto particolare sul suo casting, rivelando che Cristiana aveva fatto il provino per Amici (senza essere presa), salvo poi essere reindirizzata a Uomini e Donne proprio dal team della conduttrice.

Potrebbe interessarti anche