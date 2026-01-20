Uomini e Donne, la scelta di Flavio Ubirti: “Ho visto una Nicole diversa”. Lo sfogo di Gemma Galgani Nella puntata di oggi martedì 20 gennaio 2026 del dating show di Maria De Filippi il tronista ha scelto Nicole Belloni, concludendo in bellezza la sua avventura

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi martedì 20 gennaio 2026, infatti, è arrivata la fatidica decisione del tronista del dating show di Maria De Filippi. Dopo avere ‘scartato’ (tra le polemiche) la corteggiatrice Martina, l’ex volto di Temptation Island ha lasciato il programma di Canale 5 insieme a Nicole Belloni, chiudendo la sua avventura sul Trono classico. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Flavio Ubirti sceglie Nicole (martedì 20 gennaio 2026)

La puntata di oggi martedì 20 gennaio 2026 di Uomini e Donne è stata decisiva per il Trono classico di Flavio Ubirti, che è arrivato finalmente al momento della fatidica scelta. Dopo avere ‘eliminato’ all’ultimo Martina, ovviamente, non c’erano dubbi sulla decisione dell’ex volto di Temptation Island, che ha lasciato il dating show di Maria De Filippi con la corteggiatrice Nicole. "Quando sei arrivata io ho visto una bella ragazza e basta…" ha ammesso Flavio iniziando, emozionatissimo, il suo discorso, rivelando di avere cambiato idea in un preciso istante: "Poi c’è stato un momento, tra le chiacchiere, in cui ho visto una Nicole diversa e lì ho deciso di portarti in esterna". "Già dopo la prima esterna sapevo che c’erano le condizioni per stare insieme fuori da qua, però c’era un problema… Non mi arrivavi, ti sentivo distaccata e fredda, non ti lasciavi andare" la seconda confessione del tronista che tuttavia, con il tempo, ha trovato le risposte che cercava ed è arrivato alla sua scelta: "Nell’ultimo periodo mi sei arrivata (…) Voglio vivermi quello che possiamo essere fuori di qui".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Spazio dunque ai tradizionali petali di rosa in studio e al bacio tra i due sulle note del successo di Mina ‘Amoreunicoamore’, tra gli applausi di Tina Cipollari, Gianni Sperti e quasi tutto lo studio con gli occhi lucidi. "Flavio, quanto mi hai fatto penare… Ero completamente convinta di un’altra cosa" ha svelato in lacrime di commozione Nicole. Maria De Filippi ha poi abbracciato Flavio, salutando uno dei tronisti più di successo degli ultimi anni di UeD.

Lo sfogo di Gemma Galgani dopo la scelta di Flavio

Se da un lato si è concluso uno dei Troni classici più seguiti di questa edizione di Uomini e Donne, dall’altro si è ‘riaperta’ una delle storie più discusse dell’anno del Trono Over. Dopo la scelta di Flavio, infatti, Gemma Galgani è tornata a rimproverare Mario: "Non ti ha lasciato niente questa scelta? I giovani ci hanno dato una lezione". "Non mi meraviglio più di niente, il mio cuore si è indurito" ha smorzato gli entusiasmi Mario, lasciando Gemma a bocca aperta: "Non credi proprio a niente…". Il confronto è proseguito in studio, dove Mario ha raccontato di essere uscito con Isabella, mentre Gemma si è incontrata con Mauro.

Potrebbe interessarti anche