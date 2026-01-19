Uomini e Donne, Flavio Ubirti non sceglie Martina e il web non ci sta: “L’amore vero è quello scomodo” Nella puntata di oggi lunedì 19 gennaio 2026 del dating show di Maria De Filippi il tronista ha ‘scartato’ la corteggiatrice, scegliendo di fatto Nicole

È arrivato il momento della fatidica scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. La puntata di oggi lunedì 19 gennaio 2026, infatti, è stata decisiva per il Trono classico del dating show di Maria De Filippi, che si è concluso con il gran finale del percorso su Canale 5 dell’ex volto di Temptation Island. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: la scelta di Flavio Ubirti (lunedì 19 gennaio 2026)

La puntata di oggi lunedì 19 gennaio 2026 di Uomini e Donne ha visto concludersi l’avventura sul Trono classico di Flavio Ubirti. Per il tronista ed ex volto di Temptation Island, infatti, è arrivato il giorno della fatidica scelta, il momento di decidere con chi lasciare definitivamente il dating show di Maria De Filippi. Dopo avere visto le ultime due esterne con le sue corteggiatrici (e i tantissimi ringraziamenti), Flavio ha fatto entrare in studio Martina. "Sei stata la prima che ho portato in esterna e inizialmente mi trovavo bene con te, poi ci sono state le discussioni…" ha spiegato Flavio, ricordando anche quando la corteggiatrice minacciò di lasciare il programma: "Da quando sono venuto a riprenderti è cambiato tutto, avevo tanta voglia di vederti… e poi c’è stata l’esterna al mare, quella del primo bacio, dove si è innescato qualcosa. Ho visto nei tuoi occhi una luce diversa". Le tensioni, tuttavia, non si sono mai del tutto placate e proprio questo ha portato il tronista a ‘scartare’ Martina: "Sento che a livello caratteriale non riusciamo a prenderci nella maniera giusta… ci faremmo del male entrambi".

La reazione dei social: Flavio "poco coraggioso"

Preso in giro soprattutto per gli infiniti ringraziamenti (tra famiglia, corteggiatrici e tutto il team di UeD, compresi Tina Cipollari e Gianni Sperti), Flavio Ubirti è stato ovviamente commentatissimo sui social. La sua scelta, tuttavia, è stata fin troppo intuibile dall’ultima esterna con Martina e Nicole, come sottolineato da tantissimi: "Che differenza tra l’esterna con Martina e quella con Nicole", "Con Nicole sé stesso, con Martina freddissimo", "Si sta innamorando di Nicole… sorride come un bambino", "Con Martina proprio zero emozioni", "Spero che Martina dopo queste esterne abbia ben realizzato di non essere lei la scelta", "Martina zero emozionata menomale che non la sceglie", "Lui proprio annoiato con Martina" "Guardatelo, quando Martina parla vorrebbe solo andarsene". Poi sono arrivate le reazioni alla scelta di Nicole (in onda domani), che non è stata presa benissimo dal pubblico, il quale non ha gradito la motivazione ‘caratteriale’ e avrebbe spinto per una decisione più coraggiosa da parte del tronista: "L’amore vero è quello scomodo", "Non ha avuto coraggio", "È andato sul sicuro", "Palesemente ha scelto la testa e non il cuore", "L’amore non è ragioneria", "È matto… è chiaro che vuole Martina", "Fin troppo razionale".

