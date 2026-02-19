Trova nel Magazine
Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude con tutti ma Tina non ci sta: “Hai quasi 80 anni”

Nella puntata di oggi giovedì 19 febbraio 2026 del dating show di Maria De Filippi la dama ha fatto nuovamente discutere dopo avere ‘scartato’ Ciro e Vittorio

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne, in onda nel consueto slot del pomeriggio di Canale 5. Nella puntata di oggi giovedì 19 febbraio 2026, infatti, nel dating show di Maria De Filippi si è tornati a parlare della situazione sentimentale di Gemma Galgani e di tutti gli ultimi aggiornamenti dal parterre del Trono Over, ma non solo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi: Gemma Galgani rompe con tutti, Sebastiano sotto accusa

Gemma Galgani è stata ancora una volta tra le protagoniste di Uomini e Donne nella puntata di oggi martedì 20 gennaio 2026. La storica dama del dating show di Maria De Filippi, infatti, ha preso una decisione destinata a fare discutere. "Ma la smetti di trattare prendere in giro gli uomini che vengono per te?" lo sfogo in coro di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Gemma ha infatti ‘scartato’ Ciro (verso cui provava solo "tenerezza") e ha chiuso anche con Vittorio. "Hai capito quella che cerca l’amore della sua vita…" ha scherzato Tina ‘punzecchiando’ la dama: "Alla soglia di quasi ottant’anni si permette di mandare via due poveri cristiani".

Nel parterre altre scintille anche tra Sebastiano ed Elisabetta. "Ero pronta a venire a Catania, avevo la valigia pronta…" si è sfogata lei, ma il cavaliere non ha cambiato idea e di fatto ha ‘tolto’ l’esclusiva accettando la frequentazione con Carla, finendo nel mirino delle critiche di gran parte del parterre. "Mi chiedo come fanno le donne a scendere ancora per te" lo sfogo di Tina Cipollari, che non ha preso affatto in simpatia la nuova dama (si prevedono scontri). Elisabetta, ovviamente, ha subito chiuso: "Ho una dignità".

Trono Over, tutte le ultime news: Elena e Vittorio al capolinea

Paola ed Edoardo sono ancora "in un periodo di convalescenza"; la dama ha dunque ‘tenuto’ Sebastien, nuovo cavaliere francese arrivato a UeD per lei. Vittorio ed Elena si stanno invece frequentando da due settimane e le cose sembravano andare gonfie vele. "È unica, è stato proprio un colpo di fulmine" ha raccontato lui che, a sorpresa, sapeva già della clamorosa decisione della dama, la quale ha preferito troncare per motivi anagrafici: "È l’uomo che tutte le donne vorrebbero, ma ci sono vent’anni di differenza…".

