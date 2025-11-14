Uomini e Donne, problemi di fisicità e ‘mancanze’ nel parterre. Gemma e la “storiella già vista” Nella puntata di oggi venerdì 14 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi Agnese ha scelto Roberto: Marina delusa da Enrico, cos’è successo

Si chiude un’altra settimana di Uomini e Donne. Oggi venerdì 14 novembre 2025, infatti, è andata l’ultima puntata settimanale del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (venerdì 14 novembre 2025): la decisione di Gemma e Agnese

Gemma Galgani non ha preso affatto bene le parole di Piero (che aveva espresso ‘perplessità’ riguardo i suoi comportamenti passati a Uomini e Donne) e si è subito tirata indietro per non soffrire nuovamente: "Sono uscita da una batosta e presa in giro. D’ora in avanti non punto più quelli della mia età (…) Voglio leggerezza". La storica dama del dating show ha ammesso di pensare ancora a Mario. "Una storiella già vista" ha confermato Piero; "Non è una novità che punti i giovani" ha ironizzato Tina Cipollari.

Agnese ha deciso di prendere le distanze sia da Federico R. che Federico per ‘scegliere’ Roberto, di cui si fida molto di più. "Ho visto atteggiamenti puerili di entrambi da una parte e un uomo dall’altra. Mi sono sentita di dargli la possibilità di conoscerci, ma il mio interesse per lui non è nato ieri". La dama ha spiegato di cercare di un uomo più ‘maturo’ e che capisca le sue necessità come madre: "Ho già perso un uomo come Roberto, non posso perderlo un’altra volta".

Trono Over, ancora tensione tra Magda e Sebastiano: "Altro che potenza maschile…"

Enrico B. era sceso per Marina ma, come svelato da Maria De Filippi, ha lasciato il numero anche a Barbara. Col suo carattere fumantino, ovviamente, Marina non ha preso bene la cosa e ha attaccato tutti i cavalieri: "Guardate che siamo qua per scegliere… chi vi credete di essere?".

Dopo la burrascosa fine della storia con Magda (per le famose ‘mancanze’), Sebastiano non ha perso tempo ed è uscito con Federica B., con la quale è già scattato il primo bacio. "Mi hai umiliato, ma non ti vergogni? Altro che potenza maschile…" ha tuonato Magda, lasciando intendere più volte come ci siano stati problemi di ‘fisicità’ tra i due (che hanno subito messo sull’attenti Tina, frenata solo da Maria De Filippi). Federica, invece, si è detta fiduciosa riguardo la frequentazione: "I presupposti ci sono". Magda si potrà consolare con Stefano D., appena arrivato a UeD per lei.

