Uomini e Donne, la dama perde la testa: “Se ti incrocio per strada…”. Interviene Maria De Filippi, furia tra troniste Nella puntata di oggi giovedì 13 novembre 2025 del dating show di Canale 5 acceso confronto tra Cristiana e Sara: Piero frena con Gemma Galgani

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Oggi giovedì 13 novembre 2025, infatti, è andata una nuova puntata del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (giovedì 13 novembre 2025): la rabbia di Marina

C’è sempre più intesa tra Gemma Galgani e Piero a Uomini e Donne. La storica dama del dating show di Maria De Filippi si era avvicinata al cavaliere, ma è stata la stessa conduttrice a mettere le mani avanti: "Gemma non vorrei frenare il tuo entusiasmo… ma Piero ha detto di avere qualche perplessità relativa al tuo passato qui". Per Piero di tratta solo di una ‘conoscenza’ (per ora), tuttavia Gemma si è detta d’accordo col procedere con i piedi di piombo dopo la batosta sentimentale con Mario. Stufa di Federico, intanto, Agnese ha fatto le valigie.

Sabrina e Paolo B. hanno avuto una bella uscita insieme, peccato che il cavaliere abbia ‘scaricato’ Marina (con cui doveva inizialmente uscire) senza dire nulla. "È giusto che Sabrina lo sappia" si è sfogata la dama, in preda a un vero e proprio attacco di rabbia: "Serve rispetto, sono cose che feriscono (…) Se avessi la possibilità di incrociarti per strada…". Maria De Filippi ha provato a placare gli animi ("Ballate insieme e mettiamoci una pietra sopra"), ma senza successo: "Stiamo rasentando la follia" ha sbottato Marina.

Trono classico: Cristiana contro Sara

Alta tensione tra troniste, con Cristiana che ha attaccato Sara per avere richiamato il suo ex corteggiatore Jakub e non solo. "Jakub con Sara è diverso da come era con me" si è lamentata Cristiana, ma la collega ha sbottato di tutta risposta: "Mi confermi che sei una bambina viziata, non hai più il tuo giocattolo e ora lo rivuoi". Federico, intanto, è tornato proprio per Cristiana ("Mi è mancato"), ed Ernesto si è concesso una bella frecciata nei confronti della tronista: "Mi confermi che qua vince chi scappa".

