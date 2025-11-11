Uomini e Donne, il primo (atteso) bacio di Flavio Ubirti. Lei: “Ora tutta Italia mi chiederà se bacia bene” Nella puntata di oggi lunedì 11 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è il tronista si è avvicinato e non poco a Martina: Denise lascia

Si apre una nuova settimana di Uomini e Donne. Oggi lunedì 11 novembre 2025, infatti, è andata in onda la prima puntata settimanale del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (lunedì 11 novembre 2025): il primo bacio di Flavio Ubirti

Flavio Ubirti ha avuto un’esterna da sogno in spiaggia con Martina, terminato con un lungo e appassionato bacio (il primo del tronista a UeD) tra le onde del mare, accolto tra gli applausi dello studio. "Siamo felici" hanno ammesso entrambi. Martina, in particolare, è sembrata al settimo cielo: "Ora tutta Italia vorrà sapere se sa baciare… sa baciare" ha scherzato. Delusa, Denise ha scelto di lasciare il programma e Flavio ha accettato la decisione della sua ormai ex corteggiatrice con eleganza: "Mi dispiace, ma sono d’accordo". Anche Nicole ci è rimasta molto male, ma ha accettato quanto successo e ha preferito rimanere. Solo un bacio sulla guancia, invece, per Angela, che però si è tutt’altro che arresa: "Tempo al tempo". "Con lei ci sto bene, mi diverto ed è matura" ha raccontato l’ex volto di Temptation Island, il quale però ha confessato di temere troppo la gelosia della sua corteggiatrice.

Trono Over: finita tra Magda e Sebastiano, il ritorno di Renata e le ultime news

Magda e Sebastiano stanno continuando a uscire e hanno anche trascorso qualche giorno insieme in Sicilia, ma l’espansività e la fisicità del cavaliere sono ancora un ostacolo per la dama. "Abbiamo bruciato alcune tappe (…) Forse ho troppo pretese" ha ammesso lui, che si è ‘dato la possibilità’ di conoscere nuove persone e ha accettato l’arrivo di Paola. Magda non ha preso affatto bene la cosa e ha lasciato lo studio. "Ieri sera eravamo sul divano insieme, doveva lasciarmi perdere da subito" si è sfogata la dama, che ha deciso di chiudere.

Gloria e Roberto hanno delle "incomprensioni ancora da chiarire" e la dama ha deciso di ‘tenere’ i due nuovi arrivati Stefano e Lorenzo. Anche Mario, intanto, continua ad ‘attirare’ nuove dame, tra cui una vecchia conoscenza come Renata, tornata a Uomini e Donne proprio per lui.

