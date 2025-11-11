Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Uomini e Donne, il primo (atteso) bacio di Flavio Ubirti. Lei: “Ora tutta Italia mi chiederà se bacia bene”

Nella puntata di oggi lunedì 11 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è il tronista si è avvicinato e non poco a Martina: Denise lascia

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre una nuova settimana di Uomini e Donne. Oggi lunedì 11 novembre 2025, infatti, è andata in onda la prima puntata settimanale del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, la puntata di oggi (lunedì 11 novembre 2025): il primo bacio di Flavio Ubirti

Flavio Ubirti ha avuto un’esterna da sogno in spiaggia con Martina, terminato con un lungo e appassionato bacio (il primo del tronista a UeD) tra le onde del mare, accolto tra gli applausi dello studio. "Siamo felici" hanno ammesso entrambi. Martina, in particolare, è sembrata al settimo cielo: "Ora tutta Italia vorrà sapere se sa baciare… sa baciare" ha scherzato. Delusa, Denise ha scelto di lasciare il programma e Flavio ha accettato la decisione della sua ormai ex corteggiatrice con eleganza: "Mi dispiace, ma sono d’accordo". Anche Nicole ci è rimasta molto male, ma ha accettato quanto successo e ha preferito rimanere. Solo un bacio sulla guancia, invece, per Angela, che però si è tutt’altro che arresa: "Tempo al tempo". "Con lei ci sto bene, mi diverto ed è matura" ha raccontato l’ex volto di Temptation Island, il quale però ha confessato di temere troppo la gelosia della sua corteggiatrice.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Trono Over: finita tra Magda e Sebastiano, il ritorno di Renata e le ultime news

Magda e Sebastiano stanno continuando a uscire e hanno anche trascorso qualche giorno insieme in Sicilia, ma l’espansività e la fisicità del cavaliere sono ancora un ostacolo per la dama. "Abbiamo bruciato alcune tappe (…) Forse ho troppo pretese" ha ammesso lui, che si è ‘dato la possibilità’ di conoscere nuove persone e ha accettato l’arrivo di Paola. Magda non ha preso affatto bene la cosa e ha lasciato lo studio. "Ieri sera eravamo sul divano insieme, doveva lasciarmi perdere da subito" si è sfogata la dama, che ha deciso di chiudere.

Gloria e Roberto hanno delle "incomprensioni ancora da chiarire" e la dama ha deciso di ‘tenere’ i due nuovi arrivati Stefano e Lorenzo. Anche Mario, intanto, continua ad ‘attirare’ nuove dame, tra cui una vecchia conoscenza come Renata, tornata a Uomini e Donne proprio per lui.

Potrebbe interessarti anche

Uomini e Donne

Uomini e Donne, Tina Cipollari si ‘gode’ il nuovo tronista Flavio: “Una luce nelle tenebre”. Cosa è successo nella prima puntata

Oggi lunedì 22 settembre 2025 è andata in scena la prima puntata della nuova edizion...
Uomini e Donne - Maria De Filippi

Uomini e Donne, Mario ‘smaschera’ una coppia? “Si conoscevano prima del programma, sono d’accordo”. La furia di Gemma

Nella puntata di oggi venerdì 31 ottobre 2025 del dating show di Maria De Filippi il...
Uomini e Donne, anticipazioni e caos

Uomini e Donne, anticipazioni e caos: baci, notte di passione e Tina e Gianni Sperti ribaltano una dama

Nelle registrazioni del dating show il clima è già bollente e i due opinionisti se l...
Uomini e Donne - Maria De Filippi

Uomini e Donne, caos e fuga dal Trono classico: Jakub fuori, anche Federico se ne va. Cristiana sotto accusa

Nella puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi due...
Maria De Filippi - Tina Cipollari

Uomini e Donne, Maria De Filippi e Tina Cipollari sconsolate dalla dama ‘de coccio’ e dal cavaliere indeciso: “Torna all’estero”

Nella puntata di oggi giovedì 6 novembre 2025 del dating show di Canale 5 i comporta...
Gemma Galgani - Maria De Filippi

Uomini e Donne, Gemma Galgani ‘tradita’ e furiosa con una dama: “Non ti si può sentire”. Torna Jakub

Nella puntata di oggi mercoledì 5 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi ...
Gemma Galgani

Uomini e Donne, Gemma crolla: le scuse a Mario e il gesto storico con Tina Cipollari. Cos'è successo

Nella puntata di oggi del dating show, la dama ha chiesto perdono a Mario per il suo...
Martina De Ioannon

Uomini e Donne, la verità di Martina De Ioannon su Gianmarco: “Non ho mai tradito”. Ciro Solimeno si prende il Trono tra gli applausi

Nella puntata di oggi martedì 4 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è ...
Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi

Sara Gaudenzi, chi è la nuova tronista 'ripescata' di Uomini e Donne: lo ‘schiaffo’ a Flavio Ubirti e la scelta storica di Maria De Filippi

Le ultime anticipazioni sul dating show hanno rivelato l’identità della nuova tronis...

HeyLight

Vacanze e budget

La soluzione per prenotare viaggi senza rinunce

LEGGI

Personaggi

Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti
Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi
Uomini e Donne - Cristiana Anania

Cristiana Anania
andrea-cerioli-e-arianna

Andrea Cerioli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963