Uomini e Donne, il primo (atteso) bacio di Flavio Ubirti. Lei: “Ora tutta Italia mi chiederà se bacia bene”
Nella puntata di oggi lunedì 11 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è il tronista si è avvicinato e non poco a Martina: Denise lascia
Si apre una nuova settimana di Uomini e Donne. Oggi lunedì 11 novembre 2025, infatti, è andata in onda la prima puntata settimanale del dating show di Canale 5 nel consueto slot del daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset. Alla conduzione, ovviamente, Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Uomini e Donne, la puntata di oggi (lunedì 11 novembre 2025): il primo bacio di Flavio Ubirti
Flavio Ubirti ha avuto un’esterna da sogno in spiaggia con Martina, terminato con un lungo e appassionato bacio (il primo del tronista a UeD) tra le onde del mare, accolto tra gli applausi dello studio. "Siamo felici" hanno ammesso entrambi. Martina, in particolare, è sembrata al settimo cielo: "Ora tutta Italia vorrà sapere se sa baciare… sa baciare" ha scherzato. Delusa, Denise ha scelto di lasciare il programma e Flavio ha accettato la decisione della sua ormai ex corteggiatrice con eleganza: "Mi dispiace, ma sono d’accordo". Anche Nicole ci è rimasta molto male, ma ha accettato quanto successo e ha preferito rimanere. Solo un bacio sulla guancia, invece, per Angela, che però si è tutt’altro che arresa: "Tempo al tempo". "Con lei ci sto bene, mi diverto ed è matura" ha raccontato l’ex volto di Temptation Island, il quale però ha confessato di temere troppo la gelosia della sua corteggiatrice.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Trono Over: finita tra Magda e Sebastiano, il ritorno di Renata e le ultime news
Magda e Sebastiano stanno continuando a uscire e hanno anche trascorso qualche giorno insieme in Sicilia, ma l’espansività e la fisicità del cavaliere sono ancora un ostacolo per la dama. "Abbiamo bruciato alcune tappe (…) Forse ho troppo pretese" ha ammesso lui, che si è ‘dato la possibilità’ di conoscere nuove persone e ha accettato l’arrivo di Paola. Magda non ha preso affatto bene la cosa e ha lasciato lo studio. "Ieri sera eravamo sul divano insieme, doveva lasciarmi perdere da subito" si è sfogata la dama, che ha deciso di chiudere.
Gloria e Roberto hanno delle "incomprensioni ancora da chiarire" e la dama ha deciso di ‘tenere’ i due nuovi arrivati Stefano e Lorenzo. Anche Mario, intanto, continua ad ‘attirare’ nuove dame, tra cui una vecchia conoscenza come Renata, tornata a Uomini e Donne proprio per lui.
Potrebbe interessarti anche
Uomini e Donne, Tina Cipollari si ‘gode’ il nuovo tronista Flavio: “Una luce nelle tenebre”. Cosa è successo nella prima puntata
Oggi lunedì 22 settembre 2025 è andata in scena la prima puntata della nuova edizion...
Uomini e Donne, Mario ‘smaschera’ una coppia? “Si conoscevano prima del programma, sono d’accordo”. La furia di Gemma
Nella puntata di oggi venerdì 31 ottobre 2025 del dating show di Maria De Filippi il...
Uomini e Donne, anticipazioni e caos: baci, notte di passione e Tina e Gianni Sperti ribaltano una dama
Nelle registrazioni del dating show il clima è già bollente e i due opinionisti se l...
Uomini e Donne, caos e fuga dal Trono classico: Jakub fuori, anche Federico se ne va. Cristiana sotto accusa
Nella puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi due...
Uomini e Donne, Maria De Filippi e Tina Cipollari sconsolate dalla dama ‘de coccio’ e dal cavaliere indeciso: “Torna all’estero”
Nella puntata di oggi giovedì 6 novembre 2025 del dating show di Canale 5 i comporta...
Uomini e Donne, Gemma Galgani ‘tradita’ e furiosa con una dama: “Non ti si può sentire”. Torna Jakub
Nella puntata di oggi mercoledì 5 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi ...
Uomini e Donne, Gemma crolla: le scuse a Mario e il gesto storico con Tina Cipollari. Cos'è successo
Nella puntata di oggi del dating show, la dama ha chiesto perdono a Mario per il suo...
Uomini e Donne, la verità di Martina De Ioannon su Gianmarco: “Non ho mai tradito”. Ciro Solimeno si prende il Trono tra gli applausi
Nella puntata di oggi martedì 4 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è ...