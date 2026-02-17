Uomini e Donne, Maria De Filippi perde la pazienza con Sebastiano ed esplode in studio: "Ma siete fuori!”. Mai vista così Caos a Uomini e Donne, un semplice messaggio fa esplodere lo studio e costringe Maria De Filippi a intervenire senza filtri.

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha lasciato il segno, soprattutto per i toni che si sono improvvisamente accesi in studio e per una reazione di Maria De Filippi che non è passata inosservata. Un confronto che sembrava destinato a chiarirsi in pochi minuti si è trasformato in uno scontro verbale durante la puntata. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne: il messaggio che ha acceso la miccia

Tutto nasce quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Sebastiano Mignosa, Elisabetta e Magda. La presenza di quest’ultima non è casuale, perché Elisabetta rivela di aver scoperto che Magda ha ricontattato Sebastiano dopo che lui le aveva dato l’esclusiva: "Dopo che lui mi ha dato l’esclusiva Magda ha mandato a lui dei messaggi. Ho degli screenshot". Una frase che apre immediatamente il fronte dello scontro. Magda, dal canto suo, non nega nulla e spiega di aver inviato soltanto un messaggio di ringraziamento, dopo aver ascoltato le parole positive che Sebastiano aveva speso su di lei in un’intervista rilasciata a Witty Tv. Una spiegazione che, però, non convince Elisabetta, la quale insiste: "Gli hai detto che mai lo avresti perdonato, mentre lui ha sempre parlato bene…". Il clima si fa teso, aprendo ulteriormente il fronte del dibattioto.

La confessione di Sebastiano e lo scatto di Maria De Filippi

Il momento più infuocato è arrivato infatti quando Sebastiano ammette di aver mostrato quei messaggi a Elisabetta. Una scelta che, secondo lui, dimostra trasparenza, ma che invece scatena la reazione più forte della conduttrice. Maria De Filippi appare visibilmente infastidita e prende la parola con tono deciso: "Ci sono messaggi come questo di Magda che sono assolutamente tranquilli, innocui, ma tu, in una relazione ti arriva un messaggio di ringraziamento per una cosa che hai fatto e chiami subito? Ma siete fuori oh!". Insomma, non è tanto il contenuto del messaggio a colpire Maria, quanto il meccanismo che si è innescato tra adulti che, a suo avviso, dovrebbero saper distinguere ciò che è realmente problematico da ciò che non lo è.

UeD: il giudizio di Tina e la reazione del pubblico

A rincarare la dose arriva anche Tina Cipollari, che sposta il mirino su Elisabetta, criticandone l’atteggiamento: "Posso dire una cosa Elisabetta? Non ti affannare con queste inutili gelosie verso le altre donne, tanto questo rapporto finirà, non per colpa loro, ma per il caratteraccio che hai. Questa è la mia previsione". Un commento che divide, ma che trova il consenso di una parte del pubblico. Molti telespettatori, infatti, si schierano dalla parte di Magda, applaudendo. La puntata si chiude con un’incertezza evidente sul futuro della conoscenza tra Sebastiano ed Elisabetta. Lei annuncia l’intenzione di andare a Catania per conoscerlo meglio, mentre lui ammette di non essere ancora pronto a lasciare il programma. Maria, con una battuta che sa di monito, chiude il cerchio: "Vediamo dopo Catania, dai".

